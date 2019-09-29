В Алматы проходит акция против китайской экспансии

В центре Алматы, на пешеходной улице Жибек жолы до 50 человек участвует в акции против экспансии Китая, передает корреспондент Vласти.

Вышедшие на акцию надели желтые ленты. «Это символ против китайской экспансии», - объяснил один из протестующих. Протестующие скандировали: «Қытайға жол жоқ» (Не дать дорогу Китаю), «Алга Казахстан» (Вперед, Казахстан), «Нет китайской экспансии», а также развернули плакаты. Собравшиеся также призывают объявить бойкот китайским товарам.

Участники акции также требуют освобождения политических заключенных.

Человек, назвавшийся представителем акимата, разъяснил собравшимся, что для проведения митинга следовало получить разрешение. Полиция пока не задерживала протестующих.

Накануне признанное в Казахстане экстремистским движение ДВК призвало жителей Алматы и столицы выйти на международную акцию солидарности с жителями Гонконга против китайской экспансии.