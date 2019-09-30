Соглашение о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Сингапуром подпишут 1 октября

Переговоры Евразийского экономического союза и Сингапура завершены. 1 октября в Ереване на саммите лидеров стран ЕАЭС будет подписана первая часть пакета соглашений, формирующих всеобъемлющую зону свободной торговли между странами союза и Сингапуром. Об этом РБК сообщила министр по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Вероника Никишина.

Как пояснила Никишина, договоренности ЕАЭС и Сингапура о свободной торговле включают в себя пакет из семи договоров. Первый будет заключен от имени всего союза и коснется исключительно торговли товарами. Дополнительно будет заключено еще 5 двусторонних соглашений каждой из стран ЕАЭС о торговле услугами и режиме инвестиций. Седьмое рамочное соглашение объединяет весь этот набор соглашений в единый пакет. 1 октября будут подписаны соглашение ЕАЭС и Сингапура о торговле товарами и рамочное соглашение. По словам Никишиной, также планируется подписать часть согласованных двусторонних соглашений.

Между тем подвижки есть и в переговорах ЕАЭС с Египтом. На данный момент проведены два «полноценных раунда» переговоров, в ноябре состоится еще один, а само соглашение может быть подписано уже в следующем году.

«Мы движемся хорошими темпами и готовимся к серьезному прорыву. Египетские коллеги тоже очень настроены на конструктивную работу», - сказала Никишина.

Также в следующем году ЕАЭС планирует активизировать переговоры о создании зоны свободной торговли с Индией.

«Планируется провести несколько раундов переговоров по этому соглашению», - уточнила министр ЕЭК.

Между тем в конце октября в силу вступает временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном. Оно рассчитано на 3 года и подразумевает распространение режима свободной торговли на товары «раннего урожая».

«Речь идет в основном о сельскохозяйственной продукции, но также и о различных видах товаров, используемых в строительной отрасли», - пояснила Никишина.

Также в октябре вступает в силу уже ратифицированное соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве ЕАЭС и Китая. Оно не подразумевает снижения пошлин, а нацелено на сокращение нетарифных барьеров. По словам Никишиной, «это прежде всего означает упрощение и облегчение таможенных процедур, создание дополнительных инструментов сотрудничества и повышение прозрачности в таких сферах, как техническое регулирование и санитария». В ЕАЭС рассчитывают, что это поможет понять, какие новые договоренности с Китаем будут выгодны экспортерам, «насколько такие упрощения позволят компаниям выходить на китайский рынок».

«Это очень важная веха: анализ выгод этого соглашения во многом будет способствовать ответу на вопрос, готовы ли мы выходить на переговоры о создании полноценной зоны свободной торговли с Китаем», - отметила министр ЕЭК.