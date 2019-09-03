Казахстан снижает экспорт зерна из-за хорошего урожая в соседних странах

Из-за хорошего урожая в соседних странахКазахстан в текущем маркетинговом году снижает планы по экспорту зерна и муки на 2-2,5 млн тонн. Отметим, что ранее в Минсельхозе планировали экспортировать в 2019-2020 маркетинговом году около 9 млн тонн зерна, однако во вторник в ходе заседания правительства глава ведомства Сапархан Омаров заявил, что экспорт составит около 7 млн тонн.

«Во-первых, в связи с тем, что у нас погодные условия, мы соберем меньше урожая», - объяснил планы по снижению экспорта Омаров журналистам в кулуарах правительства.

«Дело в том, что наши соседи, традиционные рынки, куда мы поставляем (зерно и муку – V), у них у всех в этом году хороший урожай. Это как раз-таки те 2-2,5 млн тонн, о которых вы сказали», - также объяснил председатель правления АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация» Ринат Акбердин.

Он также рассказал об экспорте казахстанского зерна и муки в Китай. В частности, ежегодно поставки Поднебесную увеличиваются. Если в 2016 году объем экспорта составлял порядка 300 тыс. тонн, то в 2018 году – 600 тыс. тонн.

«На сегодняшний день у «Продкорпорации» также имеются действующие контракты, отгрузка по которым осуществляется. Более того, достигнута договоренность по поставке пшеницы уже в 2020 году стабильно в течение года…. Я думаю, что (в этом маркетинговом году экспорт муки и пшеницы в Китай – V) составит также где-то полмиллиона тонн», - сообщил Акбердин.