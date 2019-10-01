Правительство скорректировало бюджет на 2019 год из-за допфинансирования социальной сферы

Неотложное финансирование социальной сферы и дополнительные источники наращивания темпов экономики – основная расходная часть, которая потребовала от правительства внести корректировки в республиканский бюджет текущего года. На это дополнительно потребуется порядка 220 млрд тенге. Во вторник в ходе заседания правительства кабинет министров рассмотрел и одобрил уточнения в главный финансовый документ страны.

Как сообщил вице-министр финансов Берик Шолпанкулов, в первую очередь дополнительные средства планируется направить на неотложное финансирование социальной сферы.

«На эти цели предусмотрено 84,8 млрд тенге, в том числе: 36,9 млрд тенге – на выплаты адресной социальной помощи в связи с увеличением контингента получателей; 23,3 млрд тенге – на оказание медицинской помощи и продолжение строительства объектов здравоохранения; 2,7 млрд тенге – на развитие культуры и спорта», - перечислил он.

Вторая задача – заложить дополнительные источники для наращивания

темпов роста экономики в последующие годы. В рамках данной задачи в проекте уточненного бюджета предусмотрено 136,8 млрд тенге, их которых 36,7 млрд тенге – на поддержку обрабатывающей промышленности для финансирования обновления парка пассажирских вагонов, санитарной техники и проектов машиностроительной отрасли; 21,1 млрд тенге – на развитие и пополнение авиапарка специализированными воздушными судами; 17,1 млрд тенге – на выдачу жилищных займов вкладчикам и выплату премий по вкладам; 8,0 млрд тенге – на реконструкцию гидромелиоративных систем востребованных орошаемых земель Павлодарской и Актюбинской областей; 7,2 млрд тенге – на реализацию пилотного проекта по повышению доходов населения Жамбылской области.

Вместе с тем, заверил министр национальной экономики Руслан Даленов, при уточнении республиканского бюджета на 2019 год предлагается сохранить основные показатели прогноза социально-экономического развития страны. Это рост ВВП на уровне 3,8 %, добыча нефти в объеме 89 млн тонн, прогнозная цена на нефть сохранена на уровне $55 за баррель, целевой коридор годовой инфляции сохранен в пределах 4-6%.