Серик Кудебаев не имеет отношения к аресту врачей – Тургумбаев

Начальник департамента полиции Алматы Серик Кудебаев не имеет отношения к задержанию и аресту главного врача городской больницы №4 и врача-анестезиолога, которые оперировали его сына – заместителя прокурора Алатауского района города Нурсултана Кудебаева. Об этом журналистам во вторник в кулуарах правительства заявил глава МВД Ерлан Тургумбаев.

«Уже об этом говорили. Во-первых, ни министерство внутренних дел, ни прокуратура, где работал сын Серика Кудебаева, следствие не проводили. Следствие проводил третий орган – служба экономических расследований. Никакого давления ни со стороны министерства, ни со стороны прокуратуры не было. Данный орган сам принимал решение (об аресте врачей – V). Вы знаете, санкции выдает только суд», - прокомментировал Тургумбаев.

«То есть Кудебаев к этому отношения не имеет?», - поинтересовались журналисты.

«Да», - заверил министр.

Он также подчеркнул, отвечая на вопрос, будут ли теперь после каждой неудачной операции арестовывать врачей: «Дело не в том, что будут арестовывать всегда. У нас есть принцип презумпции невиновности. Никто не может быть обвинен в совершении преступления. Только по приговору суда. Задержан по подозрению может быть, если у органа расследования есть достаточно основания полагать, что этот человек может скрыться от следствия, либо может помешать расследованию вследствие своих должностных полномочий. Это у нас прописано в законе. Почему было принято в данном случае такое решение (об аресте медиков – V), я вам сказать не могу, потому что МВД это дело не расследовало, это дело расследовала служба экономических расследований».

Кроме того, Тургумбаев ответил на вопросы, почему врачей сразу побрили в СИЗО, и заверил, что буквально накануне в МВД принято решение поставить запрет на бритье до вынесения приговора.

«Насчет бритья: есть действующий приказ в следственных изоляторах, где в целях санитарно-эпидемиологических норм до 1,5 сантиметров постригаются, не сбриваются. Сейчас мной принято решение об отмене данного приказала и до судебного решения, до помещения человека уже в колонию, куда его определят, эта мера не будет применяться», - заверил Тургумбаев.

24 сентября стало известно, что главный врач городской клинической больницы № 4 Канат Тезекбаев и анестезиолог этой больницы Аскар Тунгушбаев задержаны и арестованы с санкции суда. Тезекбаеву инкриминируют ч.3 ст.317 УК РК – «ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником». По данным СМИ, они оказались под следствием после смерти Нурсултана Кудебаева – сына начальника департамента полиции Алматы Серика Кудебаева. В июле 2019 года после ДТП ему провели операцию на лопатку и ключицу в 4-й горбольнице, а позже Нурсултана Кудебаева перевезли в больницу в Германии, где он скончался.

Супруга врача Дина Тезекбаева написала открытое письмо президенту. Она считает, что следствие не представило доказательств ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей, которые повлекли смерть Кудебаева. Она попросила Касым-Жомарта Токаева взять это дело под контроль. Между тем коллеги Тезекбаева написали письмо первому зампреду партии Nur Otan Бауыржану Байбеку с просьбой оказать содействие в освобождении медика под залог.

25 сентября глава государства поручил разобраться в ситуации с задержанием и арестом главного врача больницы. В этот же день он был отпущен под подписку о невыезде. Также отпустили анестезиолога больницы.