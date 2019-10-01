Снижение темпов экономического роста в мире может негативно повлиять на ЕАЭС – Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обеспокоен сокращением товарооборота как внутри Евразийского экономического союза, так и во взаимной торговле с третьими странами, сообщает «Казинформ ». Также он считает, что снижение темпов экономического роста в мире могут негативно повлиять на ЕАЭС.

«По данным Организации Объединенных Наций, развернувшаяся торговая война может привести к потерям в мировой экономике от $850 млрд до почти $1 трлн уже к началу следующего года. Снижение темпов производства, сокращение инвестиций в глобальном масштабе может составить около 1% от всеобщего валового внутреннего продукта. Это колоссальные цифры. Снижение темпов экономического роста в мире, особенно у наших основных партнеров – Европейского союза, Китая, могут повлечь за собой и нежелательные последствия для нас», - заявил Токаев в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в Ереване.

Он также отметил, что в этом году наблюдается сокращение товарооборота как ЕАЭС с третьими странами, так и Казахстана со странами союза.

«По итогам первого полугодия 2019 года товарооборот Евразийского экономического союза с третьими странами сократился на 2%, взаимная торговля стран Союза сократилась более чем на 5%, до $28 млрд. Это, согласитесь, неблагоприятная тенденция. Нас, конечно, волнует сокращение экспорта казахстанской продукции. Экспорт Казахстана со странами Евразийского экономического союза сократился на более чем 6%. Конечно, в это есть и объективные экономические причины, но наличие административных барьеров мы также не списываем со счетов», - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что «крайне важно поддержать устойчивый экономический рост наших государств», а это, по его мнению, «возможно только за счет реального и взаимовыгодного сотрудничества – интеграции и кооперации».