Страны ЕАЭС и Сингапур подписали соглашение о зоне свободной торговли

На полях заседания Высшего Евразийского экономического совета в Ереване заместители премьер-министров Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Сингапура подписали соглашение о свободной торговле и рамочное соглашение о всеобъемлющем экономическом сотрудничестве между странами ЕАЭС и Сингапуром, сообщает «Казинформ» .

Соглашение предусматривает беспошлинную торговлю практически всеми товарами, за исключением перечня чувствительных товаров со стороны государств-членов ЕАЭС, предоставление правовой защиты в отношении соблюдения международных стандартов по применению мер защиты внутреннего рынка, процедур лицензирования, запретов и количественных ограничений, осуществления переводов и платежей за поставки продукции. Согласно документу Сингапур отменяет все таможенные пошлины с момента вступления в силу соглашения, в то время как страны ЕАЭС будут проводить либерализацию поэтапно.

Ожидается, что соглашение закрепит имеющиеся торговые связи и будет способствовать развитию сотрудничества в сфере таможенного администрирования, интеллектуальной собственности, конкуренции, электронной торговли, государственных закупок.

Как отметил в кулуарах заседания министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов, подписание соглашения о свободной торговле и рамочного соглашения о всеобъемлющем экономическом сотрудничестве с Сингапуром станет стимулом для активизации торгово-экономического сотрудничества между странами ЕАЭС и Сингапуром, а также долгосрочной основой для благоприятного торгового режима для казахстанских товаров.

«Сингапур является ключевым партнером Казахстана в Юго-Восточной Азии. Подписанные сегодня соглашения позволят диверсифицировать структуру нашего экспорта и послужат дополнительным стимулом для наращивания объемов производства экспортоориентированной продукции», - сказал он.