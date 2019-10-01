Токаев и Лукашенко обсудили в Ереване сотрудничество двух стран

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на полях Высшего Евразийского экономического совета провел встречу с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Как сообщила Акорда, в ходе встречи президенты обсудили актуальные вопросы сотрудничества двух стран.

Особое внимание было уделено торгово-экономическим отношениям и взаимодействию в рамках международных организаций. Также Токаев отметил важность предстоящего визита Александра Лукашенко в Казахстан.

«Мы ждем вас с официальным визитом, серьезно готовимся. Отношения между нашими государствами носят стратегический характер. В Казахстане по-особому относятся к белорусскому народу, уважая его историю, культуру и менталитет», - сказал он.

В свою очередь Лукашенко подчеркнул, что его предстоящий визит в Казахстан станет началом нового этапа в двустороннем сотрудничестве.

«Я очень благодарен вам за сегодняшнее сотрудничество в рамках ЕАЭС. Мы выступаем с единых позиций. У Казахстана очень конструктивная позиция. Поэтому мы полны решимости развивать наше сотрудничество. Мы нацелены на серьезное углубление наших отношений», - отметил он.