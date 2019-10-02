В РФ надеются, что вступление будет осуществлено без задержек
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Узбекистан прорабатывает вопрос о присоединении к ЕАЭС
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ЕЭК

Президент Узбекистана прорабатывает вопрос о присоединении страны к ЕАЭС, сообщает РИА Новости со ссылкой на спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко.

«Президент Узбекистана принял решение, и сейчас прорабатывается этот вопрос о присоединении Узбекистана к Евразийскому экономическому союзу», - сказала она на встрече с председателем законодательной палаты парламента Узбекистана Нурдинжоном Исмоиловым.

Матвиенко надеется, что вступление Узбекистана в ЕАЭС будет без задержек, и «если это произойдет, то, конечно, это будет огромным делом, поскольку это соответствует мировым практикам и учитывает процессы глобализации».

«Надеюсь, процесс согласования не затянется, и мы будем иметь возможность сотрудничать в рамках евразийской семьи», - сказала она.

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