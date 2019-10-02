Реализацию проекта ЛРТ в Алматы перенесли на более поздний срок

Реализацию проекта легкорельсового транспорта в Алматы перенесли на более поздний срок. Об этом сообщило управление городской мобильности в ответ на официальный запрос Vласти.

«Статус проекта актуален, в связи с необходимыми изменениями в нормативно-правовые акты сроки проекта были сдвинуты на более поздний срок. Ориентировочная дата объявления второго этапа – октябрь/ноябрь 2019 года», – сообщило ведомство.

Здесь также отметили, что «в настоящее время стоимость проекта рассчитывается и согласовывается в МНЭ РК, информация будет доступна после утверждения». Стоимость проектно-сметной документации на вынос инженерных и магистральных сетей вдоль всего маршрута составила порядка 393 млн тенге. Касательно затрат на проведение международного конкурса в ведомстве сообщили, что «материальные затраты со стороны акимата составляют 29 млн тенге и в основном ограничиваются человеческими ресурсами».

Ранее сообщалось, что проект ЛРТ будет реализован по принципу государственно-частного партнерства. В августе прошлого года акимат Алматы объявил международный конкурс (тендер) на проект легкорельсового транспорта. Как сообщалось на сайте управления по проектуЛРТ, в январе комиссия определила потенциальных частных партнеров, прошедших квалификационный отбор, и признала их участниками конкурса. Ими стали четыре международных консорциума.

Планировалось, что проект будет реализован с 2019 по 2042 годы. При этом было предусмотрено два основных этапа: инвестиционный период – с 2019 по 2023 годы (проектирование и строительство линии ЛРТ, депо и иной инфраструктуры для обслуживания ЛРТ, закуп подвижного состава) и постинвестиционный – с 2023 по 2042 год (эксплуатация и обслуживание). Првую линию ЛРТ в Алматы планировали запустить к 2020 году. Также сообщалось, что по оценкам представителей Европейского банка реконструкции и развития, примерный объем инвестиций, необходимый для реализации проекта, может составить $400 млн.