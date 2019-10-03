Качество воздуха в Казахстане можно отслеживать на интерактивных картах

Для обеспечения открытого доступа населения к экологической информации о состоянии окружающей среды Казахстана РГП «Казгидромет» разработало интерактивные карты по качеству атмосферного воздуха и воды в водоемах республики, сообщается на сайте предприятия.

«На интерактивных картах по качеству атмосферного воздуха представлена информация, поступающая с мобильного приложения «AirKZ», где отражены фактические данные о концентрациях основных загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 45 населенных пунктов: пыль, РМ 10, РМ 2,5, диоксид и оксид азота, оксид углерода, диоксид серы в зависимости от комплектации поста. По каждому посту открывается «легенда», где указаны фактические концентрации по каждому показателю, а также кратность превышения ПДК (предельно допустимые концентрации). Информация обновляется с интервалом в один час (по 84 автоматическим станциям), и три раза в сутки по 56 ручным постам», - говорится в сообщении.

Вместе с тем на интерактивных картах по качеству поверхностных вод отражена информация об уровнях загрязнения водных объектов согласно результатам лабораторных исследований за предыдущий месяц. При этом зеленый цвет означает, что вода чистая (1 класс), а бардовый цвет – наихудший уровень (выше 5 класса).

«Следует учитывать, что уровень загрязнения присваивается по наихудшему из всех определяемых показателей, для которого необходимо применять определенные способы очистки. К каждой точке открывается «легенда», где указывается уровень загрязнения и показатель, согласно которому этот уровень присвоен», - пояснили в «Кагидромете».

Карты доступны по ссылке maps.hydromet.kz и на сайте министерства экологии, геологии и природных ресурсов.