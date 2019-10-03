По итогам I полугодия 2019 года текущий счет платежного баланса сложился с дефицитом и составил $1,9 млрд, сообщила пресс-служба Нацбанка. Внешний долг Казахстана за этот же период сократился почти на $470 млн.

«Дефицит текущего счета обусловлен снижением профицита торгового баланса на фоне ухудшения внешней конъюнктуры мировых цен на нефть. Экспорт товаров увеличился на 0,8% до $28,6 млрд. При этом стоимость экспорта нефти и газового конденсата (57,7% от официального экспорта) сократилась на 6,6% за счет снижения контрактных цен. Импорт товаров вырос на 7,2% до $17,2 млрд. Рост импорта обусловлен увеличением ввоза инвестиционных товаров, связанных с покупкой оборудования, транспортных средств, изделий из металлов для модернизации топливно-энергетического комплекса, инфраструктурных и других проектов, в том числе для расширения производственных мощностей в нефтегазовом секторе», - поясняют в Нацбанке.

По финансовому счету (за исключением операций с резервными активами Нацбанка) сложился чистый отток в $3,7 млрд из-за роста зарубежных активов резидентов. По прямым инвестициям чистый приток капитала составил $3,7 млрд за счет реинвестирования доходов нерезидентов, изъятия резидентами капитала своих зарубежных дочерних организаций, погашения иностранными аффилированными компаниями долговых обязательств перед казахстанскими предприятиями.

Вместе с тем рост активов Нацфонда и других резидентов, погашение обязательств казахстанскими банками и предприятиями привели к чистому оттоку по портфельным инвестициям в $4,2 млрд. По другим инвестициям чистый отток составил $3,3 млрд в связи с увеличением активов резидентов на зарубежных счетах, погашением органами госуправления и банками обязательств по долгосрочным кредитам и займам, ростом наличной иностранной валюты на руках у населения.

Внешний долг Казахстана за I полугодие сократился почти на $470 млн.

«Резервные активы (без учета активов Национального фонда РК) по состоянию на 1 июля 2019 года оценивались в $28,2 млрд, что покрывает потребности финансирования 7,2 месяцев казахстанского импорта товаров и услуг. По состоянию на 1 июля 2019 года внешний долг Республики Казахстан составил $158,3 млрд или 87,7% к ВВП (улучшение с начала года на 0,8 процентных пункта). За первое полугодие 2019 года внешний долг страны сократился на $467,6 млн», - сообщает регулятор.

В структуре внешнего долга по-прежнему преобладает межфирменная задолженность (63,3%), внешний долг корпоративного сектора перед несвязанными кредиторами (25,1%), внешний долг правительства и Нацбанка (8,0%), внешние обязательства банковского сектора (3,6%).

Государственный внешний долг увеличился на $323 млн до $12,6 млрд за счет роста рыночной стоимости суверенных еврооблигаций, частично нивелированной погашением государственных внешних займов. Внешние обязательства банковского сектора сократились на $79,9 млн до $5,7 млрд, за счет роста депозитов нерезидентов и спотовых контрактов с иностранными банками, который компенсировался погашением еврооблигаций (АО «Народный Банк Казахстана») и займов АО «Банк Развития Казахстана». Внешний долг корпоративного сектора перед неаффилированными кредиторами увеличился на $99,8 млн до $39,7 млрд, так как, по данным Нацбанка, операции платежного баланса (погашение еврооблигаций, выплата внешних займов) были нивелированы ростом рыночной стоимости еврооблигаций казахстанских эмитентов. Межфирменная задолженность уменьшилась на $810,6 млн до $100,2 млрд вследствие погашения крупными добывающими и транспортными компаниями кредитов от зарубежных сестринских организаций. Внешний долг организаций, контролируемых государством (банки и организации, в которых госсектор прямо или косвенно владеет более чем 50% участия в капитале) на 1 июля 2019 года составил $21,0 млрд, сократившись за I полугодие на $1,7 млрд.

«Чистый внешний долг Республики Казахстан составил $47,7 млрд, увеличившись за первое полугодие 2019 года на $806,1 млн. При этом государственный и банковский сектора выступают чистыми кредиторами по отношению к остальному миру, а корпоративный сектор является чистым заемщиком», - добавили в Нацбанке.

По сравнению с предварительной оценкой платежного баланса за I полугодие 2019 года текущий счет пересмотрен в сторону незначительного улучшения за счет актуализации данных госорганов и отчетов респондентов.

Межфирменная задолженность представляет собой обязательства перед прямыми инвесторами, дочерними и сестринскими предприятиями и на 1 июля 2019 года на 66,5% состояла из внешнего долга филиалов иностранных компаний, реализующих крупные нефтегазовые проекты на территории Казахстана. Чистый внешний долг представляет собой внешние обязательства по долговым инструментам (внешний долг) за вычетом внешних активов по долговым инструментам.