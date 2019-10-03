Казахстан будет закупать пассажирские вагоны в России

В Казахстане насчитывается 2246 пассажирских вагонов, из них 46% сегодня имеют износ. Об этом на презентации уточнения республиканского бюджета на 2019 год сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Берик Камалиев. Он уточнил, что новые вагоны для поездов будут закупать в России, а договор с «Тальго» расторгнут, сообщает «Казинформ» .

«Была локализация вагонов в 10%, небольшая. Мы собирали их, полки прикручивали и через «Тулпар-Тальго» выпускали. Ну не можем мы этот завод просто поставить, чтобы он стоял, ищем туда другого инвестора. С заводом «Тальго» мы расторгли контракт. Испанцев – «Тальго» - не будет», - сказал Камалиев.

Он сообщил, что теперь вагоны будут закупаться у Тверского вагоностроительного завода.

«Что касается не только 2018 года, но и 2017 – два года через «БРК-Лизинг», где были приобретены эти вагоны на сумму 30 млрд, эти деньги проплачены, и сегодня все 63 вагона мы получили. Эти вагоны пошли на маршруты «Актобе-Мангышлак». Они все с тверского строительного завода. Они нам дают очень хорошую скидку. Сегодня в этом уточнении (бюджета на 2019 год – V) мы дополнительно еще запрашиваем 18,7 млрд тенге через «БРК-Лизинг», - отметил вице-министр.

Он также пояснил, почему ведется работа именно с тверским «Трансмашхолдингом»: «Сегодня у нас потенциально три компании, которые хотят зайти в этот завод инвесторами. Мы даем техзадание, модификацию, чтобы отойти от угля, чтоб он был электрофицированный, кондиционер и т.д».