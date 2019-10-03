Казахстан и Узбекистан еще ведут переговоры по созданию международного центра торговли

Казахстан и Узбекистан ведут переговоры по созданию на приграничной территории международного торгового центра экономического сотрудничества «Центральная Азия», сообщил в четверг в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев. По его словам, наша страна может нарастить продажу 70 позиций товаров на $210 млн.

«Основным нашим стратегическим партнером в Центральной Азии является Узбекистан, в который мы можем нарастить товары на 70 позиций, на сумму $210 млн. Это минералы и промышленная продукция. В рамках сотрудничества с Узбекистаном мы планируем реализовать большой проект – это международный торговый центр экономического сотрудничества «Центральная Азия». Уже ведутся переговоры порядка года, несколько раундов переговоров мы уже провели и подобрали 5 мест дислокации данного международного центра», - сообщил Торебаев.

По его информации, это центр позволит внедрить формат мелко-оптовой и розничной торговли на границе двух стран, развивать международный туризм, улучшать логистические услуги и налаживать приграничную кооперацию бизнеса.

«На этапе реализации проекта у нас планируется открыть 10 тыс. рабочих мест. А на этапе эксплуатации планирует создать 40 рабочих мест», - проинформировал вице-министр.

Он также сообщил, что 7 ноября на уровне глав государств планируется провести форум регионального сотрудничества с Российской Федерацией, на котором будут обсуждены вопросы по налаживанию экспорта и увеличения качества импорта.

«Россия для нас является основным торговым партнером в регионе. На неё приходится 19,5% нашего товарооборота, затем идет Китай – 12,3%, Узбекистан – 2,9%, Кыргызстан – 1%, а Туркменистан пока на 0,1%», - привел статистику вице-министр.

Он напомнил, что Россия для Казахстана является стратегическим партнером, и основной упор делается на 11 субъектов РФ, которые граничат с нашими областями.

В целом, по данным министерства, Казахстан может нарастить в Россию экспорт порядка 80 товарных позиций, в числе которых металлургическая промышленность, товары химической промышленности, продукты питания, уран и другие на сумму $245,6 млн. В Китай мы можем поставить порядка 60 товарных позиций на сумму $1,6 млрд – это прокат железа и стали, полуфабрикаты, феррохром, уран, сера и семена масличных культур, пшеница и кондитерские изделия. Кроме того, Казахстан может поставлять в Китай порядка 30 новых товаров – оксид, цемент, отдельные товары металлургической отрасли, подшипники, прутки и другие. Что касается Кыргызстана, то сюда наша страна может экспортировать 70 товарных позиций на сумму $53 млн – это товары металлургической промышленности, пищевой, полипропилен, лекарственные средства и так далее. В Туркменистан – порядка 40 товарных позиций на сумму $123 млн.

Напомним, что создать в Туркестанской области международный центр торговли «Центральная Азия» поручал еще первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.