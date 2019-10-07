Здесь изготавливали поддельные купюры номиналом 500 и 5000 тенге
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В Алматы ликвидировали цех по изготовлению фальшивых тенге
фото Ирины Галат

В Алматы ликвидировали подпольный цех по изготовлению фальшивых денег, сообщает «Казинформ». Преступная группа в составе трех человек, занимающаяся изготовлением и сбытом поддельных купюр номиналом 500 и 5000 тенге, задержана сотрудниками департамента экономических расследований.

По данным департамента, по месту проживания преступной группы, приспособленной под цех по изготовлению фальшивых денег, были обнаружены и изъяты ноутбуки, цветные принтеры, растворители, лампа с ультрафиолетовым освещением, ламинатор, клише с оттисками водяного знака купюр номиналом 500 и 5000 тенге, валочный пресс для оттеснения водяного знака, флаконы с краской, флэш-носители, в памяти в которых обнаружены заготовки купюр, а также поддельные купюры на сумму 308 тыс. тенге.

«27 сентября досудебное расследование по ст. 231 ч. 2 п.1,2 УК РК (изготовление, хранение, перемещение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, группой лиц по предварительному сговору, неоднократно), завершено и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», - уточнили в ДЭР.

Также сообщается, что подозреваемые – ранее судимые граждане.

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