В Алматы пройдет POST DRAMA WEEKEND

Зрителям предложат противовес «безопасного театра»: повторить легендарные перфомансы, и окунуться в воспоминания о взаимоотношениях с родителями. В уикенде примут участие театральные команды из Москвы, Санкт-Петербурга и Петропавловска.

POST DRAMA WEEKEND — это возможность увидеть свежие направления в современном театре.

«Сейчас нам важно развивать и поддерживать профессию современного театрального режиссера для того, чтобы зритель перестал видеть в городе только понятный и «безопасный» театр, — говорит Анастасия Тарасова, директор театра ARTиШОК, продюсер мероприятия. — Мы хотим, чтобы наш город стал одной большой театральной площадкой, а публика получила мощный опыт общего совместного переживания».

POST DRAMA WEEKEND откроется 24 октября лекцией-перформансом «10 жестов» Кати Ганюшиной и Дарьи Демехиной (Москва). Слушателям предложат повторить самые культовые перформансы в истории, которыми прославились Марина Абрамович, Ольга Кройтор, Олег Кулик и другие артисты, а затем объяснят произошедшее с точки зрения теории современного перформативного искусства.

25 и 26 октября пройдут восемь показов спектакля «Мам, привет» режиссера Вики Приваловой и драматурга Евгения Казачкова (Москва). Спектакль-променад основан на личных переживаниях людей, озабоченных отношениями с родителями. Здесь нет артистов, а есть только документальные аудиозаписи и пространство, составленное из воспоминаний.

Режиссер из Санкт-Петербурга Семен Александровский специально для POST DRAMA WEEKEND поставит спектакль по пьесе Дмитрия Данилова «Что вы делали вчера вечером?». Зрителям предложат аудиогид с голосами 30 самых известных алматинских театральных артистов, а также живое актерское действие внутри самого пространства спектакля. Показ состоится 25 октября.

26 октября в рамках POST DRAMA WEEKEND можно будет увидеть премьеру спектакля «Жылымық»/«Оттепель» петропавловского режиссера Фархата Молдагали и его театральной лаборатории StarTDrama. Это художественное радиовещание, основанное на тексте одноименного рассказа Оралхана Бокея. В спектакле заняты два перформера и пять музыкантов.

Завершится уикенд 27 октября читками пьес-финалистов фестиваля казахстанской драматургии Драма.KZ.

Показы POST DRAMA WEEKEND пройдут на Большой сцене театра ARTиШОК, а также в двух локациях, расположенных на территории НИИ «Алматыгенплан». Стоимость билетов от 2000 до 4000 тенге. Билеты продаются только онлайн.