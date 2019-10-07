Сбивший ребенка в Южной Корее казахстанец найден в Павлодаре – МИД

«Он находится на территории Казахстана. Корейская сторона уже направила документы относительно него, и эти документы министерством иностранных дел были переправлены в генеральную прокуратуру РК. Данный вопрос по ДТП будет решаться в правовом поле между правоохранительными органами двух стран», - цитирует Смадиярова агентство «Казинформ».

По данным МИД, после ДТП он купил билет на самолет и улетел домой.

«Он сейчас на свободе, находится дома и живет в Павлодаре. Местные правоохранительные органы нашли его и провели с ним беседу», - сообщил Смадияров.

Как сообщалось ранее, в южнокорейском городе Чханвон 20-летний казахстанец сбил на автомобиле 7-летнего ребенка и скрылся с места ДТП. В МИД Казахстана заявляли, что он находится на территории «третьей страны».