Ряд домов в Арыси после повторной экспертизы построят заново

Арысь продолжит свое развитие даже после завершения строительных работ. Об этом заверил аким Туркестанской области Умирзак Шукеев на еженедельном аппаратном совещании по вопросам восстановления города.

По данным пресс-службы акимата, участники совещания обсудили последние данные о ходе ремонтно-восстановительных работ жилых домов, социальных объектов, дорог, оформления правоустанавливающих документов и подведения системы канализации. На совещании было отмечено, что представители секторов столицы и города Шымкента, а также Акмолинской, Актюбинской, Павлодарской и Западно-Казахстанской областей задерживают оформление документов и передачу их в соответствующие инстанции. Глава региона поручил в кратчайшие сроки решить эти вопросы.

Вместе с тем стало известно, что ряд домов, закрепленных за сектором Актюбинской области, прошли повторную экспертизу. В результате они будут полностью заново отстроены.

В результате взрывов из более 8 тыс. индивидуальных жилых домов пострадали 7634, в том числе 474 были признаны негодными для жилья. По данным акимата, в настоящее время завершено строительство 330 домов, в оставшихся 144 ведутся работы по внутренней отделке. Кроме того, полностью отремонтированы канализационные системы, город готов к отопительному сезону, также отремонтированы поврежденные улицы, завершены работы по строительству тротуаров на 16 улицах, ведутся работы по установке уличного освещения.

Напомним, что сроки восстановления города переносились несколько раз. Изначально их должны были завершить до 1 августа, потом перенесли на 20 августа. За день до окончания этого срока Шукеев поручил завершить все работы до 1 сентября, а позже сообщалось, что работы будут завершены к 20 сентября. 30 сентября акимат области отчитался о завершении работ.

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