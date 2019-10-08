США ввели санкции против организаций Китая из-за преследования уйгуров

Министерство торговли США внесло 28 китайских организаций в санкционный список из-за нарушений прав мусульманского меньшинства в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР), сообщает РБК . Правительство Соединенных Штатов определило эти организации как занимающиеся деятельностью, противоречащей внешнеполитическим интересам Вашингтона.

В соответствующем документе, опубликованном на сайте Федерального реестра США, указывается, что «эти организации вовлечены в нарушение прав человека, высокотехнологичный надзор и массовые задержания, которые проводит Китай против уйгуров, казахов и других представителей мусульманского меньшинства в Синьцзян-Уйгурском автономном районе».

Ограничения будут связаны с экспортом и реэкспортом, также предусматривают возможность отказа в лицензировании поставок.

Еще в прошлом году сообщалось, что администрация президента Дональда Трампа рассматривает вопрос о введении санкций из-за нарушений прав представителей мусульманского меньшинства в Китае. Планировалось запретить продажу КНР американских технологий видеонаблюдения, которые используются для слежки за уйгурами.

По данным Управления верховного комиссара ООН, в Китае в лагерях перевоспитания содержится до 1 млн уйгуров. Китай в свою очередь утверждают, что с 1990-х годов сторонники «трех сил зла» (экстремизма, терроризма и сепаратизма) осуществили тысячи террористических атак на территории СУАР, это привело к большому числу человеческих жертв и значительному материальному ущербу. Учитывая международный опыт в сфере борьбы с терроризмом и исходя из нынешних реалий в регионе, были созданы государственные центры профессиональной подготовки и воспитания с целью ликвидации идеологий религиозного радикализма. При этом точное число проживающих в этих центрах лиц власти Китая не называют.