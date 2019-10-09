Казахстан улучшил свои позиции в рейтинге глобальной конкурентоспособности по версии ВЭФ

Казахстан улучшил свои позиции по макроэкономической стабильности (86 баллов из 100), заняв 60-е место (в прошлом году – 62-е место), по здоровью населения (71 балл и 95-е место, улучшение на 2 позиции), по состоянию инфраструктуры (68 баллов и 67-е место, улучшение на 1 позицию). по рынку труда (56 балов и 25 место, поднявшись на 5 позиций), по динамике бизнес-развития (67 баллов 35-е место, тогда как в прошлом году эти показатели были 66 баллов и 37 место). В сфере образования – без изменений (67 баллов и 57-е место), по уровню проникновения IT – 68 баллов и 44-е место, по размеру внутреннего рынка – 63 балла и 45-е место, по качеству институтов – 63 балла и 55-е место (в прошлом году – 61-е место). Ухудшились позиции страны по потребительскому рынку – 56 баллов и 62-е место, тогда как в прошлом году Казахстан занимал по этому показателю 57-е место. Между тем финансовая система страны находится на 104-м месте с 53 баллами, тогда как в прошлом году было 52 балла и 100-е место. Способность к инновациям – на 92-м месте с 32 баллами (32 балла и 87 место в прошлом году).

Среди стран СНГ Казахстан опережает только Россия (43-е место). Лидерами рейтинга являются Сингапур, он в этом году занял первое место, сместив США на второе, Гонконг, Нидерланды и Швейцария. Замыкают рейтинг Демократическая Республика Конго, Йемен и Чад.

Индекс глобальной конкурентоспособности рассчитывается по 12 показателям. Это макроэкономическая стабильность, потребительский рынок, рынок труда, финансовая система, размер внутреннего рынка, качество институтов, состояние инфраструктуры, уровень проникновения IT и современных коммуникаций, здоровье населения, образование и навыки, динамика бизнес-развития, способность к инновациям.