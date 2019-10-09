Нигматулин об интеграции систем госорганов: «Это напоминает басню Крылова»

Сегодня на пленарном заседании мажилиса депутаты подняли проблему работы информационных систем госорганов и отсутствия интеграции с базами данных. Как заявила депутат Татьяна Яковлева, «из года в год, особенно во время отчетного налогового периода, у населения и предпринимателей возникают проблемы, связанные с тем, что ИС работают с перебоями или вообще не работают».

«При этом предусмотренные средства в сумме почти 1 млрд тенге, а точнее 966 млн тенге, по бюджетной программе реформирования системы налогового администрирования и в том числе на мероприятия в рамках ИС, интегрированная база данных, переносится на 2020-й. С чем это связано и в какие сроки будут решены проблемные вопросы интегрирования ИС госорганов?», - продолжила Яковлева, задавая вопрос первому заместителю премьер-министра – министру финансов Алихану Смаилову.

Смаилов ответил на это, что «в этом году мы сконцентрировались на решении проблем, связанных с решением проблем, связанных с местными налогами».

«Если вы помните, в январе на правчасе было много высказано нареканий в адрес налоговых органов по ошибочным сведениям по налогу на имущество, транспорт, землю, и вот мы взяли это как за приоритет в текущем году и направили свои усилия на это направление», - пояснил он.

По словам министра, в этом году проведена интеграция ИС комитета госдоходов Минфина с ИС с базой данных физических и юридических лиц, земельным регистром, регистром недвижимости Минюста и с базой данных автотранспортных средств МВД.

«Мы за этот период более 5 млн ошибочных сведений скорректировали и сейчас по итогам этой работы на основе откорректированных сведений делали начисления по местным налогам и в настоящее время более млн sms-оповещений доставлено людям, которые зарегистрированы в правительстве для граждан. С 1 ноября то же самое будет сделано и по транспорту. Кроме того, мы интегрировались с негосучреждениями, банками, в частности Kaspi Bank. С сентября поступают пуш-уведомления клиентам банка о наличии задолженности по местным налогам, которые можно через приложение тут же уплатить. Такую же работу мы проведем с «Народным банком» и другими банками, которые готовы сотрудничать с нашим комитетом», - продолжил Смаилов.

В свою очередь председатель мажилиса Нурлан Нигматулин подчеркнул, что «вопрос интеграции информационных систем и актуализации баз данных госорганов в последнее время поднимается в выступлениях и депутатских запросах», но «несмотря на заверения руководителей госорганов о принимаемых мерах, продолжают поступать жалобы от граждан на нестабильную работу ЦОНов, неправомерное начисление налогов», причем «большинство таких жалоб связны с устаревшим базами данных».

«Именно с отсутствием интеграции по актуализации, ну и конечно, как следствие, интеграции всех этих систем. Госорганы каждый со своей базой данных без общей интеграции информационных систем напоминает, знаете, известный квартет из басни Крылова. Каждый нажимает на свои клавиши, каждый играет на своем инструменте, а общего результата симфонии нет. И то, что вы сейчас говорите, здесь сделали замечания по местным налогам, все туда перекинули. Открыли полную интеграцию по другим системам. Это напоминает одеяло: на голову натянули, в другом месте все голо», - заявил он.

При этом он считает неправильным сваливать все на одно министерство цифрового развития. А «каждый из руководителей госорганов вопрос актуализации своей системы отнес по приоритетности во второй ряд».

«Надо честно сказать, что проблема эта на министерство цифрового развития возложена. Вот надо сказать, что это проблема не одного министерства. Это касается и МВД, если это автоматизированная система сервисного центра, это и касается и министерства сельского хозяйства, если это разговор идет о земельном кадастре, это касается и министерства финансов, если это информационная система комитета госдоходов, это и министерство юстиции, если это касается регистра недвижимости. Вот каждый из этих госорганов обязан был в соответствии с госпрограммой «Цифровой Казахстан» провести качественную актуализацию баз данных. А уже после этого министерство цифрового развития должно было завершить процесс интеграции, тем более что министр докладывался здесь Жумагалиев (Аскар Жумагалиев, министр цифрового развития – V), у него есть желание это сделать, но один он это сделать не сможет. Нужна полная координация из руководства правительства, Алихан Асханович (Смаилов – V)», - подчеркнул Нигматулин, поручив собрать руководителей госорганов, кто занимается актуализацией своих госпрограмм».

Министр финансов начал отвечать Нигматулину, но в выключенный микрофон.

«Микрофон включите, пожалуйста. Вот цифровизация - микрофон у первого вице-премьера не включается», - сказал на это спикер мажилиса.

«Нурлан Зайруллаевич, эта работа планомерно ведется под координацией министерства цифрового развития. Министерство в рамках своей компетенции работы распланировало. Что касается Минфина, то мы основную работу в этом году завершили. На следующий год остается несколько интеграций, они связаны с всеобщим декларированием, которые у нас с 1 января 2021 года. Вы правильно говорите, эту работу мы усилим. В планах у нас до конца 2020 года эту работу завершить», - ответил все же министр финансов.