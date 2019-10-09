Проект строительства газопровода «Сарыарка» успешно реализован, считает Есимов

Проект строительства газопровода «Сарыарка» успешно реализован, труба протяженностью 1061 км проложена меньше, чем за год, и в декабре она будет наполнена газом, заявил в среду в ходе церемонии сварки «золотого стыка» близ столицы председатель правления фонда «Самрук-Казына» Ахметжан Есимов. Вместе с тем ранее и министр энергетики Канат Бозумбаев, а затем и президент Касым-Жомарт Токаев говорили о том, что акимат сорвал сроки строительства, и газ жители города получат только в следующем году.

«Старт был дан в декабре прошлого года. Менее чем за год основная линейная часть трубы завершена – 1061 километр. Это один из самых крупных инфраструктурных проектов в истории нашей страны. Остались технические работы, которые будут завершены в ноябре. В декабре труба уже будет наполнена газом», - пообещал Есимов.

Он отметил, что уже в дальнейшем акимат проводит свою работу по обеспечению газом столицы. А дальше труба пойдет в Северный Казахстан.

«Была проведена большая работа. Я благодарен строителям, сварщикам, механизаторам, инженерам за оперативную работу, слаженную работу госорганов, которые были задействованы. Сегодня мы можем сказать, что проект успешно осуществлен», - подчеркнул председатель правления фонда.

В свою очередь аким столицы Алтай Кульгинов отметил, что теперь задача местных исполнительных органов - «продолжать эстафету внутри города, распределять газопровод». Он напомнил, что на первом этапе реализации 13 км газопровода должны быть подведены к ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2.

«Эти работы уже начаты. Подрядчик приступил к работе в начале осени», - заверил глава города.

Параллельно акимат начал поведение трубы к частному сектору микрорайонов «Коктал-1» и «Коктал-2», там работы будут завершены «в следующем году». Кроме того, сейчас ведутся конкурные работы на 7-9 пусковые комплексы – частный сектор района Юго-Восток.

«Самый главный вопрос – подготовить ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 к приему газа. Сейчас проектно-сметная документация зашла в государственную экспертизу. Мы до конца октября должны проект получить, и сразу объявляем конкурс, приступаем к работе. К следующему году столица будет принимать газ», - пообещал Кульгинов.

Напомним, еще в начале августа в столичном акимате заявили, что сроки строительства могут сорваться из-за того, что уже более полугода 11 компаний спорят о том, кто из них будет строить газораспределительные сети для нового газопровода. 28 августа министр энергетики Канат Бозумбаев отмечал, что переход столицы на газ откладывается на следующий год из-за того, что акимат сорвал сроки реализации проекта «Сарыарка». Как объяснял заместитель акима столицы Ермек Кизатов, если по газификации жилых массивов работа идет в срок, то вот по переходу ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 на газ работы затягиваются. При этом, по словам Бозумбаева, согласно дорожной карте акимат должен был начать строительство еще в апреле текущего года, завершить работы и ввести в эксплуатацию в декабре. Из республиканского бюджета на это было перечислено в местный бюджет 2,7 млрд тенге, однако «ни одного тиына не освоено из этих средств». В сентябре в столице наконец-то начали работы по строительству газораспределительных сетей, через которые проведут газ в город. Основные магистрали газопровода будут проведены до конца года.

Накануне на совещании по развитию столицы глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что основным проблемным вопросом энергетической инфраструктуры города стала неготовность подключения к газопроводу «Сарыарка».