Строительство газораспределительных сетей в столице отстает от графика – акимат

Уже более полугода 11 компаний спорят о том, кто из них будет строить газораспределительные сети в столице для нового газопровода «Сарыарка». Из-за этого срываются сроки строительства, заявил во вторник на пресс-конференции в акимате руководитель управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства столицы Ербол Толеуов.

«На сегодняшний день у нас есть одна большая проблема – это процедура госзакупок, которые мы объявили. Мы уже прошли через госэкспертизу, проектно-сметную документацию, объявили. И по сей день идет процедура госзакупок. Что это такое? Есть потенциальные поставщики, которые спорят между собой. То есть не согласны с теми или иными заключениями комплексной комиссии. Поэтому они подают в суд, и судебная инстанция рассматривает. Там есть свой процедурный период рассмотрения. Я думаю, в течение месяца мы уже начнем строить газораспределительные сети», - считает Толеуов.

Вместе с тем, констатировал он, споры идут уже больше полугода.

«Кто будет строить эти газопределительные сети. Они между собой спорят. 11 участников. У них свое мнение. Эти споры идут с 28 января по сей день. Мы уже отстали от графика», - признал Толеуов.

При этом он считает, что уже в конце года газ появится в домах у жителей микрорайона Коктал-1.

Глава управления напомнил, что проект строительства газопровода «Сарыака» разделен на три очереди, и столичный акимат уже проводит работу по первой.

«Внутри первой очереди 9 пусковых комплексов. «КазМунайГаз» тянет из Кызылорды 1200 километров газопровод и ведет до столицы. Мы, город, занимаемся газификацией города, то есть ведем городские распределительные сети», - пояснил он.