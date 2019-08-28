Акимат столицы сорвал сроки строительства газопровода «Сарыарка» – Бозумбаев

Переход столицы на газ откладывается на следующий год из-за того, что акимат сорвал сроки реализации проекта «Сарыарка», заявил в среду входе коллегии министерства энергетики глава ведомства Канат Бозумбаев.

Как объяснил в ходе коллегии заместитель акима столицы Ермек Кизатов, если по газификации жилых массивов работа идет в срок, то вот по переходу ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 на газ работы затягиваются.

«Несколько сложнее ситуация по ТЭЦ 1 и ТЭЦ-2 – это основной потребитель газа. Проектно-сметная документация только была завершена, были корректировки, изменения. И она сейчас находится на госэкспертизе. Надеемся, до конца сентября получить ПСД из госэкспертизы с положительным заключением. После этого приступим к процедурам по определению подрядчика», - сообщил Кизатов.

Вместе с тем, отметил он, акимат параллельно проводит предварительную работу, и уже есть договоренности с российским Барнаульским котельным заводом, который «провел оценку технических возможностей перевода наших котлов на газ».

«В принципе, все заключения такие положительные имеются. В этом году на это средства были выделены, в целом ПСД уже после завершения деньгами подкреплена, приступим к работам по газификации ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 в этом году. Мы планируем на следующий отопительный сезон (запустить – V). В марте мы приступим к модернизации трех котлов ТЭЦ-1, и в июле – трех котлов ТЭЦ-2. И к следующему отопительному сезон планируем закончить эти шесть котлов и перевести на газ», - заключил замакима.

«Я хочу обратить ваше внимание, что сроки по строительству первого и второго пусковых комплексов первой очереди газораспределительных сетей акиматом столицы сорваны. Фактически сорваны», - в свою очередь заявил Канат Бозумбаев.

Он напомнил, что согласно дорожной карте, акимат должен был начать строительство еще в апреле текущего года, завершить работы и ввести в эксплуатацию в декабре.

«Вы до сих пор не начали строительство ни по одному из этих объектов. При этом мы из республиканского бюджета вам предусмотрели и профинансировали, перечислили в местный бюджет 2,7 млрд тенге. Ни одного тиына не освоено из этих средств. Понятно, что вы теперь на год все передвигаете, потому что у вас ни один котел к модернизации не готов», - возмутился глава Минэнерго.

В этой связи он поручил газовому департаменту проработать возврат выделенных ране 2,7 млрд тенге и оставить акимату столицы только ту сумму, которую они реально смогут освоить. А остальные деньги перераспределить тем регионам, которые имеют «высокую готовность по газификации».

«Прошу акимат города разработать и представить в министерство на согласование новую дорожную карту с актуализированными сроками строительства. Но реальные сроки строительства должны быть. То, что вы сегодня сказали. Знаю, что у вас подрядчик не определен до конца, только третьей очереди, а по первой и второй вы еще судитесь. Можно бесконечно судиться и, если вы не вмешаетесь в этот процесс, если не посадите стороны за стол переговоров, если они между собой не договорятся, это никогда не закончится», - резюмировал Бозумбаев.

По информации директора департамента газа и нефтегазохимии министерства энергетики Зияша Киякбаева, на сегодня при строительстве газопровода в целом задействовано порядка 2 тыс. специалистов и 900 единиц специальной техники; на заводе-производителе подготовлено 90% оборудования автоматизированных газораспределительных станций;

поставлено 920 км трубной продукции из общей протяженности 1061,3 км; сварено 885 км линейной части или 83,4% от протяженности газопровода. Средний темп сварочных работ составляет 6-7 км в день.

Для своевременного завершения строительства магистрального газопровода в августе текущего года дополнительно мобилизованы одна сварочная бригада в Карагандинской области и 3 бригады в Акмолинской области. При этом все же наблюдается отставание от плана.

«На сегодняшний день исполнение плана на август месяц текущего года составил: по изоляции сварочных стыков – 80%; по разработке траншеи – 70%; укладка – 25%; обратная засыпка – 30%. В целом в декабре текущего года будет завершено строительство всех объектов, включающих в себя магистральный газопровод, 5 единиц автоматизированных газораспределительных станций, газоизмерительной станции и пункта управления. То есть магистральный газопровод будет подведен к городу Нур-Султан согласно установленным срокам – в декабре текущего года», - заверил он.

Напомним, еще в начале августа в столичном акимате заявили, что сроки строительства могут сорваться из-за того, что уже более полугода 11 компаний спорят о том, кто из них будет строить газораспределительные сети для нового газопровода.