В столице началось строительство газораспределительных станций

В столице начаты работы по строительству газораспределительных сетей, через которые проведут газ в город. Как сообщается на сайте акимата, основные магистрали газопровода будут проведены до конца года.

«Контроль за реализацию проекта будет как по срокам, так и по качеству строгим. Первый этап проекта нужно будет завершить летом 2020 года, чтобы до начала следующего отопительного сезона люди успели провести газ домой. Технадзор должен изучить глубину прокладки, нормы теплозоляции и стыки газопроводов. Нужно по срокам ускоряться», - подчеркнул глава города Алтай Кульгинов.

Сообщается, что первая очередь проекта предполагает подачу газа в газораспределительные сети до ТЭЦ-1,2,3, Коктал-1,2, посёлок Железнодорожный, Юго-Восток (правый и левый). По завершению первого этапа газом будут обеспечены 13,5 тыс. домов. Вторая очередь проекта – это жилые массивы Мичурино, Интернациональный, Куйгенжар (1-2 ПК), Тельман (3-й ПК), Пригородный, Garden Village, Family Village (4-й ПК). Третьей очередью будут газифицированы жилые массивы Ильинка (1-2-й ПК), Шубар (3-й ПК), Ондирис (4-й ПК).

Газораспределительные сети будут проведены по уличной сети, предусмотрены счетчики - непосредственно подключать газ с уличной сети в дома жители частного сектора будут сами.

Напомним, еще в начале августа в столичном акимате заявили, что сроки строительства могут сорваться из-за того, что уже более полугода 11 компаний спорят о том, кто из них будет строить газораспределительные сети для нового газопровода. 28 августа министр энергетики Канат Бозумбаев отмечал, что переход столицы на газ откладывается на следующий год из-за того, что акимат сорвал сроки реализации проекта «Сарыарка». Как объяснял заместитель акима столицы Ермек Кизатов, если по газификации жилых массивов работа идет в срок, то вот по переходу ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 на газ работы затягиваются. При этом, по словам Бозумбаева, согласно дорожной карте акимат должен был начать строительство еще в апреле текущего года, завершить работы и ввести в эксплуатацию в декабре. Из республиканского бюджета на это было перечислено в местный бюджет 2,7 млрд тенге, однако «ни одного тиына не освоено из этих средств».