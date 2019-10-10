Турецкие военные нанесли удары по 181 объекту в Сирии

Турция после начала операции «Источник мира» нанесла удары с воздуха и земли по 181 объекту на севере Сирии, «принадлежащему террористической организации». Операция началась с авиаударов по позициям курдских формирований в районе населенного пункта Рас-эль-Айн и продолжилась наземной атакой на пограничный город Телль-Абъяд на севере сирийской провинции Ракка.

По данным СМИ, в ответ на военную операцию Анкары отряды «Сирийских демократических сил» (СДС) обстреляли приграничный город Нусайбин на юго-востоке Турции и позиции турецкой армии рядом с сирийским городом аль-Маликия в провинции Хасеке. Курдские отряды также подожгли несколько нефтяных скважин на севере провинции. При этом они остановили операции против «Исламского государства», «потому что невозможно провести какую-либо операцию, пока вам угрожает большая армия прямо на северной границе».

Между тем сообщается о гибели от 5 до 11 мирных жителей и десятках раненых в результате бомбардировки Турцией пограничного района. Официально власти Сирии пока не подтверждают эту информацию.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоганобъявил о начале новой военной операции в Сирии под названием «Источник мира». Она проводится вооруженными силами Турции совместно с Сирийской национальной армией и направлена против террористических организаций «Рабочая партия Курдистана», «Силы народной самообороны» и «Исламское государство». Эрдоган заявил, что целью новой операции является «уничтожение террористического коридора, который пытались создать вдоль границы республики, а также достижение мира и стабильности в регионе».

Евросоюз призвал остановить военную операцию, а Совет Безопасности ООН намерен обсудить в четверг за закрытыми дверями действия Турции в Сирии. Инициаторами встречи стали Франция, Великобритания, Германия, Бельгия и Польша.