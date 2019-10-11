Членов религиозной организации «Свидетели Иеговы» в Алматы подозревают в педофилии

В Алматы членов религиозной организации «Свидетели Иеговы» проверяют на причастность к совершению преступления против половой неприкосновенности лиц, не достигших 16-летнего возраста, сообщается на странице департамента полиции города в Facebook.

«9.10.2019 года сотрудниками департамента полиции города Алматы с санкции суда произведены следственные мероприятия в служебных помещениях религиозной организации «Свидетели Иеговы» и по местам жительства отдельных ее участников. Основанием послужили материалы начатых по заявлениям граждан досудебных расследований по признакам преступлений, предусмотренных ст.122 ч.3 Уголовного кодекса Республики Казахстан», - говорится в сообщении.

Указывается, что в настоящее время «проверяется версия совершения подозреваемыми ряда преступлений против половой неприкосновенности лиц, заведомо не достигших шестнадцатилетнего возраста».

Данные фигурантов расследования в интересах следствия не разглашаются.