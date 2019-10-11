26 новых вагонов из России поступят в Казахстан в декабре – КТЖ

Национальная компания «Казахстан Темир Жолы» закупит у России 46 новых вагонов, 26 из которых прибудут уже в декабре. В первую очередь они будут курсировать по направлению Актобе – Астана и другим маршрутам, где имеется дефицит, сообщил в пятницу в сенате глава КТЖ Сауат Мынбаев. Вместе с тем, сообщил он, Казахстан рассматривает вопросы дальнейшего закупа вагонов не только из России, но и из Китая.

В общей сложности, по словам Мынбаева, в пассажирских перевозках сегодня имеется 2204 вагона, больше половины из которых устарели. Более того, с прошлого года было приостановлено производство вагонов «Тальго» в Казахстане, в результате чего встал вопрос дефицита в количестве 300 штук. Теперь в планах КТЖ закупить 146 вагонов.

«146 вагонов в будущем мы хотим закупить, эти вагоны в целом по конфигурации, это старая конфигурация. Какие мы хотим вагоны, с какой конфигурацией использовать? Мы будем, конечно, объявлять обязательно тендер. Это вагоны, которые будут централизованным дизелем, будут работать посредством генератора, то есть предоставлять электроэнергию, тепло в вагоны. И посредством тендера мы хотим решить этот вопрос. На сегодняшний день со следующего года в тендере уже выразили желание участвовать из России, из Китая производители. Мы посмотрим, какие вагоны с экономической точки зрения для нас будут более эффективными», - сообщил о планах Мынбаев.

Вместе с тем в ближайшее время для покрытия дефицита КТЖ из бюджета выделено 18 млрд тенге на покупку 46 вагонов из России.

«Из 46 вагонов 26 уже в декабре должны к нам поступить. В первую очередь эти вагоны будут направлены на маршруты Актобе-Астана и другие необходимые маршруты, где ощущается особый дефицит», - пояснил председатель правления.

Ранее вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Берик Камалиев сообщал, что в Казахстане насчитывается 2246 пассажирских вагонов, из них 46% сегодня имеют износ. По его информации, новые вагоны для поездов будут закупать в России, а договор с «Тулпар-Тальго» расторгнут.