Это абсолютно продуманный шаг, отметил он
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Назарбаев не жалеет, что выбрал Токаева преемником
Фото Акорды

Алия Иксанова, Vласть

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что не жалеет о выборе преемника на пост главы государства.

«Все равно у какой-то части населения может и усталость от одного человека, этот момент есть. Во-вторых, нужны изменения, ничего не стоит на месте, нужны новые люди, новые кадры, любой другой человек - у него свой взгляд, свое отношение, поэтому это абсолютно продуманный шаг. Я думаю, что я правильно сделал и не жалею о том, что я это сделал и кого я избрал преемником», - сказал Назарбаев в интервью государственному телеканалу «Хабар».

Он отметил, что главный вопрос «заключается в том, чтобы все, что сделано за 30 лет, закрепить».

«С благодарностью за доверие, которое мне было оказано, я решил отойти, есть какой-то возрастной ценз, первый руководитель государства должен быть всегда на белом коне, впереди, иметь абсолютно сильную энергетику, если бы мне от родителей не досталось сильной энергетики я бы, наверное, не выдержал, потому что годы были трудные», - сказал Назарбаев.

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