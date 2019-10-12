США и Китай достигли договоренностей по торговой сделке

В пятницу состоялись переговоры президента США Дональда Трампа с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ. По итогам Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин «пришли к очень значительному первому этапу» торговой сделки и что достигнутые договоренности будут «зафиксированы на бумаге», сообщает ТАСС .

«Это займет, вероятно, три недели, четыре недели или пять недель. Как вы знаете, мы будем вместе (с председателем КНР – V) в Чили на большом саммите (саммит организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, АТЭС – V). И, может быть, это произойдет тогда (подписание – V) или, может быть, это будет примерно в то же время», - сказал Трамп.

По его словам, стороны «добились значительного прогресса в области передачи технологий и частично передадим технологии уже на первом этапе».

«На втором этапе будут запущены переговоры почти сразу после того, как мы завершим первый этап и документально оформим его. И я думаю, что первый этап должен пройти быстро. Таким образом у нас есть договоренности по интеллектуальной собственности, финансовым операциям. Банки и все финансовые компании будут очень довольны тем, чего мы смогли добиться», - добавил Трамп.

Он отметил, что вопрос передачи технологий и соблюдения прав интеллектуальной собственности в основном коснется первого и второго этапов. «Потом может быть третий этап», либо Трамп надеется, что стороны сумеют урегулировать все вопросы на втором этапе.

«Мы провели действительно колоссальные переговоры, очень сложные переговоры, но это замечательно для обеих стран», - указал Трамп.

Отвечая на вопрос журналистов, идет ли речь сейчас об уже заключенном соглашении или прогрессе на переговорах, американский лидер подчеркнул, что «это все подлежит документальному оформлению».

«Мы достигли принципиального согласия практически по всему, что я упомянул, по разным аспектам. Теперь нам предстоит это документально оформить, и я не думаю, что это должно стать проблемой. Я думаю, что Китай очень хочет этого, и мы тоже хотим. Мы сможем добиться этого в течение следующих четырех недель», - пояснил президент, назвав первый этап переговоров очень успешным, и выразил сомнение, что переговоры могут потерпеть неудачу.

Вместе с тем Вашингтон отказался распространить торговую сделку с Китаем на Huawei.

Как заявил The New York Times торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, «это отдельный процесс». Ранее издание со ссылкой на источники сообщало, что администрация Трампа планирует выдавать лицензии американским компаниям на поставку товаров Huawei. Разрешение коснется товаров, которые не затрагивают национальной безопасности.