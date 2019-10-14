Лидеров Каталонии приговорили к длительным срокам по делу о независимости региона

12 каталонских политиков, причастных к организации незаконного референдума о независимости региона 2017 года, приговорили к длительным тюремным срокам. Часть из них признаны виновными в подстрекательстве к мятежу, сообщают СМИ.

Максимальный срок – 13 лет – получил экс-замглавы правительства Каталонии Ориол Жункерас. Суд признал его виновным в подстрекательстве к мятежу и злоупотреблении государственными средствами. Бывший глава регионального управления по внешнеполитическим делам Рауль Ромева и его секретарь Жорди Туруль по тем же обвинениям получили по 12 лет лишения свободы. Также к 12 годам за мятеж приговорен экс-председатель парламента Каталонии Карме Форкадель. А бывший лидер Национальной каталонской ассамблеи Жорди Санчес и председатель организации «Омниум културал» Жорди Куишарт приговорены к 9 годам лишения свободы каждый, экс-спикер парламента Карме Форкадель – к 11 годам и 6 месяцам. Еще шестеро сторонников независимости Каталонии получили меньшие сроки.

При этом прокуратура Испании просила для каталонских политиков до 25 лет лишения свободы и настаивала на том, чтобы они были осуждены по статье «подстрекательство к бунту». В свою очередь государственная адвокатура говорила о призыве к мятежу и просила до 12 лет тюрьмы. Отличие между этими обвинениями в том, что мятеж является преступлением против общественного порядка, в то время как бунт – против конституционного строя.

Напомним, 1 октября 2017 года в Каталонии состоялся референдум о выходе из состава королевства. Мадрид отказался признать его результаты, назвав этот референдум нелегитимным. Но 27 октября каталонский парламент утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ власти страны задействовали 155-ю статью конституции, которая позволила ограничить самоуправление региона. Часть каталонских политиков была задержана, другие, в том числе экс-лидер автономии Карлес Пучдемон, бежали из Испании. Суд по этому делу начался 12 февраля.