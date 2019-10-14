Но о том, каким будет новый код, в комитете сообщить не смогли
Комитет гражданской авиации сообщил, что IATA согласилась изменить код столичного аэропорта
Фото 24.kz

Тамара Вааль, Vласть

Международная ассоциация авиатранспорта (IATA) одобрила изменение кода аэропорта столицы Казахстана, носящего имя первого президента страны, сообщила в понедельник пресс-служба комитета гражданской авиации.

«Сегодня в Варшаве на конференции «IATA Global Airport and Passenger Simposium» при участии казахстанской делегации во главе с председателем комитета гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития Талгатом Ластаевым в составе представителей авиакомпаний «Эйр Астана» и «Скат» был одобрен пакет изменений, иницированный Казахстаном в Резолюцию 763 IATA. На основании поправок код международного аэропорта города Нур-Султан будет изменён в установленные IATA процедурами и стандартами», - сообщили в КГА.

При этом в комитете на уточняющий вопрос Vласти, каким будет новый код аэропорта, ответить не смогли. Не знают об этом и в казахстанских авиакомпаниях. На сайте IATA также нет никакой информации об этом – заседание в Варшаве стартовало только этим утром.

Ранее комитет сообщал, что предлагает IATA несколько вариантов кода, которые не заняты. При этом коды NUR и NAN заняты аэропортами Австралии и Океании.

В настоящее время столичный аэропорт использует код TSE, от названия Целиноград. Попытки изменить код в годы, когда столица Казахстана носила названия «Акмола» (1991-1998) и «Астана» (1998-2019) были безуспешными. В марте занявший пост президента страны Касым-Жомарт Токаев предложил присвоить городу имя первого президента страны, с конца марта столица Казахстана носит имя «Нур-Султан». В честь Нурсултана Назарбаева назван и аэропорт столицы.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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