Комитет гражданской авиации сообщил, что IATA согласилась изменить код столичного аэропорта

«Сегодня в Варшаве на конференции «IATA Global Airport and Passenger Simposium» при участии казахстанской делегации во главе с председателем комитета гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития Талгатом Ластаевым в составе представителей авиакомпаний «Эйр Астана» и «Скат» был одобрен пакет изменений, иницированный Казахстаном в Резолюцию 763 IATA. На основании поправок код международного аэропорта города Нур-Султан будет изменён в установленные IATA процедурами и стандартами», - сообщили в КГА.

При этом в комитете на уточняющий вопрос Vласти, каким будет новый код аэропорта, ответить не смогли. Не знают об этом и в казахстанских авиакомпаниях. На сайте IATA также нет никакой информации об этом – заседание в Варшаве стартовало только этим утром.

Ранее комитет сообщал, что предлагает IATA несколько вариантов кода, которые не заняты. При этом коды NUR и NAN заняты аэропортами Австралии и Океании.

В настоящее время столичный аэропорт использует код TSE, от названия Целиноград. Попытки изменить код в годы, когда столица Казахстана носила названия «Акмола» (1991-1998) и «Астана» (1998-2019) были безуспешными. В марте занявший пост президента страны Касым-Жомарт Токаев предложил присвоить городу имя первого президента страны, с конца марта столица Казахстана носит имя «Нур-Султан». В честь Нурсултана Назарбаева назван и аэропорт столицы.