Минздрав сообщил о полном запуске электронных паспортов здоровья

«Сегодня мы запускаем один из проектов – это электронный паспорт здоровья, который был реализован в рамках государственной программы «Денсаулык 2016-2019», а также был синхронизирован с госпрограммой «Цифровой Казахстан». Электронный паспорт здоровья не является основной целью, а является дополнительным результатом реализации проекта по созданию экосистемы здравоохранения, где все данные по оказанию медицинских услуг должны храниться, собираться и анализироваться в одном месте на уровне уполномоченного органа для принятия решения на фактических данных без заявительной формы», - сообщил вице-министр здравоохранения Олжас Абишев на брифинге во вторник.

По его информации, за 2018-2019 годы в медорганизациях оптимизированы более 600 учетно-отчетных бумажных форм. На данный момент 121 учетно-отчетная форма полностью ведется в электронном формате, и все данные при обращениях граждан в поликлиники или медорганизации будут сортироваться и размещаться в электронных паспортах здоровья.

«На портале электронного правительства или в мобильном приложении электронного правительства вы можете увидеть адрес вашей прикрепленной поликлиники, также вашего лечащего врача и какие лекарства были выделены государством в рамках бесплатного лекарственного обеспечения, а также все те медицинские услуги, которые гарантируются государством для населения»,- добавил Абишев.