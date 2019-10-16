По итогам девяти месяцев он достиг 8,5 трлн. тенге
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В Казахстане объем торгов иностранными валютами на KASE снизился на 18,7%
Фото Жанары Каримовой

Объем торгов на рынке иностранных валют на Казахстанской фондовой бирже (KASE) по итогам девяти месяцев 2019 года составил 8,5 трлн тенге, что ниже аналогичного показателя прошлого года на 18,7 % или на 1,9 трлн тенге, говорится в сообщении биржи, распространенном в среду.

При этом, по ее данным, среднедневной объем торгов составил 46,3 млрд тенге, среднедневное количество сделок – 333, средний объем одной сделки – 139 млн тенге.

Больше всего сделок в Казахстане на валютном рынке по-прежнему проводится с долларами США. Объем сделок с ним в январе-сентябре составил $22,1 млрд., что на 28% ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Значительно вырос объем торгов юанем – на 63,4% и достиг 258,8 млн. юаней.

Наиболее снижение за девять месяцев произошло в объемах сделок с рублем – их число по сравнению с прошлым годом снизилось на 48% и составило 4,5 млрд. рублей.

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