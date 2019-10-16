В Казахстане объем торгов иностранными валютами на KASE снизился на 18,7%

Объем торгов на рынке иностранных валют на Казахстанской фондовой бирже (KASE) по итогам девяти месяцев 2019 года составил 8,5 трлн тенге, что ниже аналогичного показателя прошлого года на 18,7 % или на 1,9 трлн тенге, говорится в сообщении биржи, распространенном в среду.

При этом, по ее данным, среднедневной объем торгов составил 46,3 млрд тенге, среднедневное количество сделок – 333, средний объем одной сделки – 139 млн тенге.

Больше всего сделок в Казахстане на валютном рынке по-прежнему проводится с долларами США. Объем сделок с ним в январе-сентябре составил $22,1 млрд., что на 28% ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Значительно вырос объем торгов юанем – на 63,4% и достиг 258,8 млн. юаней.

Наиболее снижение за девять месяцев произошло в объемах сделок с рублем – их число по сравнению с прошлым годом снизилось на 48% и составило 4,5 млрд. рублей.