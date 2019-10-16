Электронная база данных о загрязнении окружающей среды появится в Казахстане в следующем году

В следующем году в Казахстане появится электронная база данных о загрязнении окружающей среды. Как сообщает «Казинформ» , об этом на пленарном заседании мажилиса парламента в среду проинформировал министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев, презентуя законопроект о ратификации Протокола о регистрах выбросов и переноса загрязнителей в электронном виде.

По его словам, в прошлом году общий объем загрязняющих веществ в республике составил 2,5 млн тонн. И «в связи с возросшей интересом населения к экологической обстановке в местах их проживания и в целом по стране уже проделана большая работа по информированию населения о состоянии окружающей среды».

«В частности, запущено мобильное приложение AAir.kz», - сказал Мирзагалиев.

Он также отметил, что наличие такого инструмента, как регистры выбросов и переноса загрязнителей (РВПЗ), позволит предоставить населению конкретные данные по выбросам в разрезе предприятий.

«Протокол РВПЗ не запрещает вести регистр в печатном виде, однако в целях цифровизации РВПЗ нами при поддержке ЮНИТАР (учебный и научно-исследовательский институт ООН - V) разработан веб-портала РВПЗ. Протокол РВПЗ охватывает 64 вида деятельности и включает данные по 84 загрязняющим веществам. В Казахстане из 64 видов деятельности существуют 32 вида и 24 загрязняющих вещества. Разработанный веб-портал РВПЗ в следующем году планируется ввести в эксплуатацию», - сказал глава ведомства.

Министр добавил, что сейчас «веб-портал РВПЗ введен в опытную эксплуатацию», а с ратификацией протокола планируется «автоматизировать процесс предоставления данных».

«Сумма разработки 10,6 млн тенге – это грантовые средства. В последующем мы планируем интегрировать данный портал РВПЗ с другими информационными системами в рамках планируемой информационной системы Единая государственная система мониторинга», - отметил он.

Ранее «Казгидромет» сообщил о разработке интерактивных карт по качеству атмосферного воздуха и воды в водоемах республики, чтобы обеспечить открытый доступ населению к экологической информации о состоянии окружающей среды Казахстана. Причем на интерактивных картах по качеству атмосферного воздуха представлена информация, поступающая с мобильного приложения «AirKZ», где отражены фактические данные о концентрациях основных загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 45 населенных пунктов: пыль, РМ 10, РМ 2,5, диоксид и оксид азота, оксид углерода, диоксид серы в зависимости от комплектации поста. А на интерактивных картах по качеству поверхностных вод отражена информация об уровнях загрязнения водных объектов согласно результатам лабораторных исследований за предыдущий месяц. Карты доступны на сайте министерства экологии, геологии и природных ресурсов.