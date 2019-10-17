15 летальных случаев от кори зарегистрировано в Казахстане в этом году

В Казахстане с начала текущего года от кори скончались 15 человек, в основном – это дети, сообщил в четверг в мажилисе министр здравоохранения Елжан Биртанов. Он подчеркнул, что все они были не привиты либо по медицинским показаниям, либо из-за отказа родителей.

«У нас в этом году была вспышка кори, мы же говорили, что у нас несколько случаев было летальных, около 14-15 случаев летальных. В основном – это непривитые дети», - заявил Биртанов в ходе презентации новой редакции проекта Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения».

Позже в кулуарах заседания он отметил, что с прошлого года подъем заболеваемости кори был зафиксирован не только в Казахстане, но и в Европе. Это связано с появлением новых штаммов, а также с «большой прослойкой людей, которые не вакцинированы или по медицинским, или не медицинским показаниям, то есть отказывались».

«Наблюдались летальные исходы. В основном это как раз были дети, у которых были противопоказания. В данном случае, дети пострадали от того, что у нас есть большая неиммунная прослойка – это те люди, которые не вакцинированы. Среди них инфекция распространяется. Понимаете, в первую очередь страдают как раз-таки незащищенные дети. В том числе и те дети, родители которых отказались от вакцинации», - подчеркнул министр.

Вместе с тем главный государственный санитарный врач страны Жанбарбек Бекшин добавил, что в целом за эпидсезон – с ноября прошлого года по сегодняшний день – зарегистрировано 19 летальных случаев. Наибольшая смертность зафиксирована в столице – 14 случаев, и по одному-два случая в Карагандинской, Мангыстауской и Актюбинской областях.