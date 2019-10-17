Парламент Казахстана одобрил ратификацию соглашения с Северным инвестиционным банком

Депутаты сената парламента Казахстана рассмотрели и одобрили в четверг ратификацию Рамочного соглашения с Северным инвестиционным банком, подписанного в Хельсинки 16 октября 2018 года.

Представляя законопроект, министр национальной экономики Руслан Даленов отметил, что соглашение позволяет открыть деятельность Северного инвестиционного банка для финансирования инвестиционных проектов в республике.

Северный инвестиционный банк был основан в 1975 году и является многосторонним банком развития, членами которого являются страны Скандинавии и Балтии. Штаб-квартира находится в Хельсинки. Уставный капитал Северного инвестиционного банка составляет 6 млрд 142 млн евро, который формируется платежами стран-членов (Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Швеция).

Общий кредитный портфель Северного инвестиционного банка в 2018 году составил 19,1 млрд евро. Займы предоставляются сроком до 25 лет. Согласно стратегии Северного инвестиционного банка, порядка 20% кредитного портфеля предоставляются странам, не являющимися его постоянными членами. Основными направлениями финансирования Северного инвестиционного банка являются такие сектора как энергетика, «зеленая экономика», телекоммуникация, транспорт, различные отрасли промышленности, сельское хозяйство, здравоохранение, малый и средний бизнес.