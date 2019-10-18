FlyArystan запускает новое авиасообщение из Алматы в Семей

Лоукостер FlyArystan начал продажу билетов по новому направлению Алматы – Семей – Алматы. Это второе авиасообщение компании из/в Семей – сейчас рейсы есть только в столицу Казахстана и обратно.

По сообщению авиакомпании, открыта продажа билетов на перелеты до 28 марта 2020 года. Стоимость билетов в один конец – от 5999 тенге.

«Главной целью FlyArystan является предоставление востребованных маршрутов по самым доступным ценам. Именно поэтому мы с большим удовольствием объявляем об открытии нового направления. С 13 декабря жители Семея, которые мечтали чаще видеться со своими близкими в Алматы и наоборот, смогут летать быстро и комфортно хоть каждый день и всего за полтора часа лету. Это все стало возможным благодаря увеличению рейсов вдвое из/во второй по величине город Восточно-Казахстанской области Казахстана», - подчеркнула директор по продажам и маркетингу FlyArystan Жанар Жайлауова.

В октябре авиапарк FlyArystan был расширен до трех воздушных суден и впервые полетел из столицы в Семей. На сегодня своевременность полетов в среднем составляет 93%, а средняя загруженность бортов достигла отметки 94%. До конца 2020 года планируется расширение авиапарка до 10 воздушных судов.