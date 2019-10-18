Beeline запустил в Казахстане пилотную сеть 5G

В Шымкенте в пятницу компания Beeline Казахстан запустила первую в стране пилотную зону связи 5G. Тестирование будет проходить до декабря, после чего мобильный оператор получит анализ о необходимых инвестициях в технологию, перспективах 5G в Казахстане и оценит готовность собственных сетей к повсеместному внедрению 5G.

«Что такое 5G? В первую очередь, это действительно скорость. Но точно также очень важно - это низкая задержка и еще это возможность подключить большое количество девайсов к мобильной сети. Можно подключать порядка миллиона устройств на один квадратный километр», - рассказал на церемонии запуска пилотной сети главный исполнительный директор Beeline Казахстан Евгений Настрадин.

Сеть 5G построена на оборудовании Nokia, состоит из трех базовых станций и оборудования опорной сети. Общая площадь покрытия – порядка тринадцати квадратных километров. Этого достаточно для тестов скорости, функционала, замеров распространения сигнала как снаружи, так и внутри помещений.

«Мы первые в Казахстане, кто запустил полноценную сеть 5G. У нас стоит три реальных базовых станции. 5G не здесь, не на этом телевизоре, а вокруг. Вся центральная часть города Шымкент покрыта сетью пятого поколения. Технология 5G позволяет предоставить абонентские скорости больше, чем гигабит в секунду и при этом дать абоненту свободу – не подключаться к кабелям, не быть привязанным к одному месту, а перемещаться и обладать доступом к сети мобильного интернета с такими скоростями. А задержка сигнала между телефоном и сетью составляет от порядка 5 до 15 миллисекунд, что гораздо лучше, чем обычный режим», - объясняет технический директор Beeline Казахстан Олег Снимщиков.

Польза 5G, поясняют в компании, не ограничивается высокими скоростями мобильного интернета, которые для конечного абонента составят не менее 1Гбит\сек. В первую очередь, коммерческое использование данного стандарта связи необходимо для цифровизации экономики, промышленности, городов. Такое направление развития технологий как «Интернет вещей» с внедрением 5G станет носить массовый характер, считают в компании.

«Сегодня государство ставит себе цель – это развитие цифровой экономики. Как вы понимаете, без доступа к мобильному интернету реализовать эту задачу практически невозможно. И в первую очередь, технология 5G будет не для пользователей простыми телефонами, не для физических лиц. Технология 5G позволяет развивать индустриальные решения, позволяет оптимизировать затраты и автоматизировать производственный процесс. Таким образом, первым и главным заказчиком данной технологии будет государство, бизнес и различные предприятия», - подчеркнул Настрадин.

Основными пользователями и потребителями сети пятого поколения станут именно компании. В рамках цифровизации и индустрии 4.0, которую продвигает Казахстан, 5G позволит автоматизировать процессы, а также погрузиться в мир виртуальной реальности, находясь на расстоянии в тысячи километров.

«Такая технология предполагает межмашинную коммуникацию и коммуникацию между различными автоматизированными средствами с такой скоростью, с какой мы обмениваемся информацией между людьми. На этом пути мы делаем серьезный скачок вперед. Еще 5G предполагает дистанционную удаленную видеосвязь - видеоконференцию между людьми, проживающими в разных регионах, также предполагает возможность онлайн-игр, а также дополненной реальности в играх», - сказал в свою очередь главный операционный директор телекоммуникационного холдинга Veon Шелль Мортен Йонсен.

Представители Beeline отмечают, что внедрение сетей 5G потребует значительных инвестиций. И если в Шымкенте мобильный оператор произвел установку оборудования, которое предоставила компания Nokia, то маштабировать сеть на весь Казахстан – это инвестиции в миллионы долларов.

«Сегодня мне задавали вопрос, а как быстро мы сможем запустить эту технологию по всей стране? Вы знаете, ответ здесь очень простой. Перед тем как запустить эту технологию в каждом городе, наше правительство, наше государство, наши госорганы должны выполнить небольшое домашнее задание – в первую очередь необходимо обеспечить равный доступ к частотам для всех операторов. Необходимо зарегулировать эту технологию, потому что на сегодня она еще не стандартизирована, и не сертифицирована в Казахстане. И самое основное мы, как опытный оператор, приглашаем и призываем все другие мобильные операторы к сотрудничеству по строительству. Потому что по отдельности никому невозможно будет очень быстро построить данную систему и данное покрытие, так как это дорогое удовольствие», - подчеркнул Настрадин.

Опыт пилотного проекта по развертыванию сети в Шымкенте станет готовым бизнес-кейсом по строительству и внедрению 5G.

«Строительство сети пятого поколения приравнено к строительству магистрали, которая позволит соединить города, которая позволит обеспечить скоростное движение. И мое главное послание всем молодым людям, тем, кто занимается стартапами – не переставайте мечтать», - призвал вице-президент Nokia по странам Центральной и Восточной Европы и Центральной Азии Микко Лаванти.