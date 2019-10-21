Лидеры стран обсудят перспективы расширения сотрудничества в различных сферах
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Лукашенко посетит Казахстан с официальным визитом на этой неделе
Фото Акорды

Президент Беларуси Александр Лукашенко 24-25 октября посетит с официальным визитом Казахстан, сообщает БЕЛТА.

С президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым они проведут встречи в узком и широком составах, на которых обсудят развитие межгосударственных отношений с акцентом на расширение торгово-экономического взаимодействия.

«Президенты рассмотрят перспективы расширения промышленной кооперации, наращивания сотрудничества в различных отраслях экономики, в том числе в сельском хозяйстве, транспорте и логистике, нефтехимическом комплексе, сфере высоких технологий», - сообщили в пресс-службе главы белорусского государства.

Также Токаев и Лукашенко обсудят сотрудничество в рамках интеграционных объединений и на международных площадках, региональную и мировую повестку дня.

По итогам переговоров будет подписан пакет двусторонних соглашений.

В эти же дни в столице Казахстана состоится казахстанско-белорусский бизнес-форум и запланировано открытие нового комплекса зданий белорусской дипмиссии.

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