Лукашенко посетит Казахстан с официальным визитом на этой неделе

С президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым они проведут встречи в узком и широком составах, на которых обсудят развитие межгосударственных отношений с акцентом на расширение торгово-экономического взаимодействия.
«Президенты рассмотрят перспективы расширения промышленной кооперации, наращивания сотрудничества в различных отраслях экономики, в том числе в сельском хозяйстве, транспорте и логистике, нефтехимическом комплексе, сфере высоких технологий», - сообщили в пресс-службе главы белорусского государства.
Также Токаев и Лукашенко обсудят сотрудничество в рамках интеграционных объединений и на международных площадках, региональную и мировую повестку дня.
По итогам переговоров будет подписан пакет двусторонних соглашений.
В эти же дни в столице Казахстана состоится казахстанско-белорусский бизнес-форум и запланировано открытие нового комплекса зданий белорусской дипмиссии.
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