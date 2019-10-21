Перейти на 12-летнее образование планируется в 2021 году – МОН

Казахстанские школы не могут перейти на 12-летнее образование без предварительной подготовки, заявил в понедельник в ходе правительственного часа в мажилисе министр образования и науки Асхат Аймагамбетов. Поэтому, заявил он, переход будет осуществлен ориентировочно только в 2021 году.

«У нас 11-летнее образование де-факто и де-юре на сегодняшний день. Вы знаете, обновленные программы утверждались в 2015 году. Тогда были утверждены программы именно 11-летней школы: с 1 по 11 классы. Соответственно, сейчас внедряются обновленные программы. Уже 95% всех классов перешли. На следующий год планируется переход 11 классов», - объяснил Аймагамбетов, отметив, что сейчас важно полностью перейти на обновленное 11-летнее образование.

По его убеждению, если сейчас «без предварительной подготовки» вводить 12-летнее обучение, а это дополнительная нагрузка на школьную инфраструктуру, на подготовку педагогов, выпуск новых учебников и так далее, то «мы столкнемся с большими проблемами».

«Как указано в Плане нации, мы планируем, что все-таки 12-летнее образование в нашей стране вводиться будет. Мы должны начать 12-летнюю программу обучения после того, как с 1 по 11 классы полностью перейдут на новые программы, на новую систему оценивания. Здесь тоже несколько вариантов перехода. Вы помните, когда-то на 11-летку переходили, скажем так, прыгали. Потом на обновленку переходили сразу несколько классов. Третий выход, когда переход действительно плавный, когда дети идут в 1 класс и уже знают, что они будут обучаться 12 лет. Ориентир – 2021 год. Мы планируем и сейчас закладываем в проекте госпрограммы», - сообщил министр.