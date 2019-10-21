Активиста Асхата Жексебаева задержали во время пикета в Алматы

Активиста Асхата Жексебаева задержали во время очередного одиночного пикета у монумента Независимости в Алматы. Об этом в Facebook сообщила правозащитница Бахытжан Торегожина.

«Только что задержали Асхата Жексебаева, его увезли в Алматинское отделение полиции», - написала Торегожина.

Позже она уточнила, что его везут в специализированный межрайонный административный суд Алматы.

«Власть опять включила свою репрессивную машину. Что касается тех людей, которые активно борются за свободу слова, за права политзаключённых, отстаивают свои права и свободы – вот таких граждан перед митингами пытаются упрятать, что они и делают с успехом. Причём они знают, что мы от них не прячемся, в открытую ходим», - прокомментировал своё задержание Жексебаев.

По словам активиста, его задержали за организацию одиночного пикета, который проходил 19 октября на Арбате в Алматы. Жексебаев отказался заходить в суд, сейчас он ждет своего адвоката.

Жексебаев проводил акции протеста на протяжении 14 дней. Он требовал освобождения политзаключенных. 14 октября сотрудники полиции и акимата провели с активистом профилактическую беседу, разъяснив закон «О порядке организаций мирных собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетов» и попросив свернуть акцию. Тогда Жексебаев отметил, что будет продолжать выходить на акции, пока «не начнется реальное движение в сторону политических заключенных».

В новость в 16:29 добавлен комментарий задержанного активиста.