Криминализация врачебных ошибок привела к сокрытию таких фактов, заявляют в сенате

Законодательно защитить врачей от нападений пациентов должны инициировать в министерстве здравоохранения, считает депутат сената Серик Бектурганов. Однако также необходимо публично начать обсуждение вопроса ответственности медиков за ошибки, так как «криминализация врачебных ошибок создала круговую поруку, поэтому зачастую эти случаи остаются внутри коллектива».

«В последнее время в обществе идет активное обсуждение двух проблем, решение которых требует активного участия парламента и правительства. Во-первых, это необходимость принятия мер по защите медперсонала от агрессии и нападений при исполнении ими служебных обязанностей. Считаю, что уполномоченному органу надо инициировать изменение законодательства по этому вопросу. Государство должно обеспечить более безопасные условия для работы медперсонала», - сказал Бектурганов в понедельник в ходе правительственного часа в сенате.

Вторая проблема, по его мнению, - это ситуации, которые складываются в связи с «врачебными ошибками».

«Криминализация врачебных ошибок создала круговую поруку, поэтому зачастую эти случаи остаются внутри коллектива», - заявил депутат.

Он привел статистику Всемирной организации здравоохранения, по которой каждый десятый пациент подвергается медицинскому инциденту, а в США каждая третья причина смертности после сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии – это медицинские инциденты, и только после них идут ДТП и травмы.

«Знаем ли мы, как обстоят дела в Казахстане? Ответ очевиден – вряд ли, - констатировал Бектурганов. - Понятно, что ответственность за врачебные ошибки должна быть, но нам надо более конкретно и дискретно определиться – какое наказание и в каких случаях должен понести врач. Может, нужно прописать четкую градацию, виды нарушений и наказание за них? У нас же пока такой конкретики нет. Может, так же необходимо создать систему страховых платежей, компенсаций, штрафов за такие ошибки?», - перечислил он в этой связи возможные варианты и попросил министерство здравоохранения «срочно начать официальное обсуждение этого вопроса».

Бектурагов подчеркнул, что не призывает освободить врачей от ответственности, тем более «в случае их халатности».

«Я за то, что, зная истинную картину, статистику, медицинские причины ошибок, мы сможем значительно снизить риски для пациентов. Не боясь открыто обсуждать и анализировать такие случаи, врачи смогут выявлять корневые причины произошедшего, чтобы сделать свою работу лучше и впредь не повторять этих ошибок. Пока же из-за карательного законодательства и соответственно корпоративной солидарности медицинского сообщества мы загоняем болезнь внутрь», - считает сенатор.