Троих активистов в Алматы осудили за одиночные пикеты

Активистов Асхата Жексебаева, Серика Айтжанова и Нояна Рахимжанова осудили за организацию одиночных пикетов в поддержку политических заключённых 12 октября на Арбате в Алматы. Их судили в специализированном межрайонном административном суде.

Первым прошёл суд над Сериком Айтжановым. Адвокат Асем Тусупова заявила ходатайство о разрешении корреспонденту Vласти вести аудио- и видеосъемку, однако судья Шаяхметова отклонила его. Прокурор запросил для активиста 10 суток ограничения свободы по части 1 статьи 488 КоАП. Судья заявила, что вина Айтжанова полностью доказана и назначила активисту штраф размером 50 МРП в силу смягчающих обстоятельств – это первое правонарушение.

Судьей по делу над Нояном Рахимжановым выступила Едилова, она дала разрешение на видео- и аудио-фиксацию, однако запретила снимать судейский состав. Прокурор запросила для Рахимжанова 7 суток административного ареста по части 1 и 2 статьи 488. Судья удовлетворила запрос прокурора.

Асхат Жексебаев заявил отвод судье Едиловой, однако суд его отклонил. Протокол был составлен по части 3 статьи 488, так как активист ранее привлекался к административному аресту по аналогичной статье. Прокурор запросила для активиста 10 суток ограничения свободы, судья приговорила Жексебаева к этому сроку.

Активиста Асхата Жексебаева задержали сегодня во время очередного одиночного пикета у монумента Независимости. Он проводил акции протеста на протяжении 14 дней и требовал освобождения политзаключенных. 14 октября сотрудники полиции и акимата провели с активистом профилактическую беседу, разъяснив закон «О порядке организаций мирных собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетов» и попросив свернуть акцию. Тогда Жексебаев отметил, что будет продолжать выходить на акции, пока «не начнется реальное движение в сторону политических заключенных».