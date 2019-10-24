Казахстан занял 25-е место в рейтинге Doing Business

Всемирный банк повысил позиции Казахстана в рейтинге по легкости ведения бизнеса Doing Business на 3 пункта – с 28 до 25 места, сообщается на сайте премьер-министра РК.

Казахстан опередил в рейтинге Исландию (26 место), Австрию (27 место), Россию (28 место), Японию (29 место), Испанию (30 место), Армению (47 место), Беларусь (49 место), Кыргызстан (80 место). В тройке лидеров рейтинга – Новая Зеландия, Сингапур и Гонконг.

«Повышение позиций Казахстана в рейтинге Doing Business стало возможным благодаря проводимой системной работе правительства по реформированию действующего законодательства, совершенствованию разрешительной системы, упрощению процедур создания бизнеса, оптимизации государственной контрольно-надзорной деятельности и улучшению бизнес климата», - отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что работа по улучшению условий для развития бизнеса будет продолжена.

Всемирный банк ежегодно публикует рейтинг 190 государств по благоприятности условий ведения бизнеса. Анализ ведется по 10 индикаторам, включая затраты времени и денежных средств на создание нового бизнеса, получение разрешений на строительство, доступ к электроэнергетической инфраструктуре, регистрация прав собственности, получение кредитов, защита прав миноритарных инвесторов, налогообложение, осуществление международной торговли и др.

Напомним, в прошлом году Казахстан поднялся на восемь позиций в рейтинге и впервые вошел в 30-ку ведущих стран мира.