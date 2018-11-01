Казахстан впервые вошел в 30-ку лидеров рейтинга Doing Business

Казахстан поднялся на восемь позиций в рейтинге Всемирного банка по легкости ведения бизнеса и впервые вошел в 30-ку ведущих стран мира. Республика показала лучшие результаты среди стран Центральной Азии, но стала только шестой среди постсоветских стран.

Что учитывает рейтинг?

Рейтинг Всемирного банка, который публикуется с 2006 года, учитывает законодательство о работе бизнеса – насколько его легко начинать и вести в странах, которые изучают исследователи. Рейтинг строится по десяти критериям, в том числе – регистрация компания и недвижимости, получение разрешений и кредитов, уплата налогов, защита инвесторов, закрытие бизнеса.

При этом рейтинг не учитывает некоторые практические условия ведения бизнеса в странах, включая инфляционные, девальвационные риски, прибыльность бизнеса и другие.

Доклад Doing Business 2019 исследует реформы, проводимые в мире и степень прогресса стран по разным направлениям.

В докладе отмечается, что в 2017-2018 годах в Казахстане облегчена процедура регистрации предприятий за счет сокращения времени постановки на учет по налогу на добавленную стоимость. Срок открытия предприятия в Казахстане уменьшился с 9 до 5 дней.

Также упрощен процесс международной торговли благодаря внедрению системы электронного таможенного декларирования, а также снижению административных таможенных сборов.

Кроме того, упрощен порядок обеспечения исполнения контрактов благодаря предоставлению доступа общественности к судебным решениям по коммерческим делам, вынесенным на всех уровнях, и публикации отчетов о показателях эффективности местных коммерческих судов, указывается в докладе Всемирного банка.

В настоящее время в рейтинг включены 190 стран мира.

По каким направлениям ждать улучшения?

Всемирный банк отмечает, что «несмотря на ощутимый прогресс, Казахстану по-прежнему необходимо улучшать такие сферы ведения бизнеса, как международная торговля, разрешение неплатежеспособности и получение кредитов». По этим параметрам республика занимает средние позиции в рейтинге.

Так, в категории «Международная торговля», которая исследует набор документов, необходимых для экспорта и импорта, Казахстан занимает только 106-е место среди 190 стран. В категории «Получение электроснабжения» (оценивается набор документов, необходимый для этого) – 76-е место, в категории «Получение кредита» - 60-е место, в категории «Уплата налогов» (оценивается время, затрачиваемое на налоги, подготовку документов) – 56-е место в мире.

Казахстан занимает лидирующие позиции в двух категориях: «Защита инвесторов» - 1-е место среди стран, включенных в рейтинг и в категории «Обеспечение контрактов» - 4-е место.

Позиции Казахстана в рейтинге

Казахстан в 2006 году (первый год публикации рейтинга) находился в рейтинге на 86 позиции, в 2012-м году впервые вошел в топ-50, в 2017-м – в топ-40. Казахстан стал первой страной в Центральной Азии, которая вошла в 30 лидеров рейтинга. Республика отнесена к категории стран, где вести бизнес «очень легко».

При этом сразу пять постсоветских стран смогли обойти Казахстан в рейтинге: Грузия в нем занимает 6-е место, Литва – 14-е, Эстония – 16-е, Латвия – 18-е, а Азербайджан -25-е. Остальные бывшие советские республики находятся в рейтинге ниже Казахстана: Россия заняла в нем 31-е место, Беларусь – 37-е, Молдова – 47-е, Армения – 51-е, Кыргызстан – 70-е, Украина – 71-е, Узбекистан – 76-е и Таджикистан – 128-е. Туркменистан в рейтинг не включен.

Новая Зеландия остается лидером рейтинга третий год подряд, второе место у Сингапура, далее расположились Дания, Гонконг, Южная Корея, Грузия, Норвегия, США, Великобритания и Македония.