Перинатальный центр в Атырау покинут 28 врачей

«Всего заявления об увольнении по собственному желанию подавали 31 врач перинатального центра. Три человека отозвали свои заявления. Приказ об увольнении 28 человек уже подписан. Но они будут работать по 7 ноября включительно», - сказала она.

Танбаева полагает, что увольнение врачей не должно отразиться на работе перинатального центра. «Есть договоренность с нашими коллегами из других регионов на возможную помощь в гинекологической службе нашей области. В городе уже работают специалисты. Возможен приезд еще группы врачей. Предпринимаются и другие меры», – сообщила она.

В начале октября антикоррупционная служба сообщила, что главный врач перинатального центра и еще один врач подозреваются в убийстве младенца – они, по данным следствия, имели возможность его спасти, но не стали этого делать, так как уже внесли в базу данных информацию о смерти новорожденного. Доктора были арестованы, а после этого 31 врач учреждения написал заявления об увольнении.

В регионе проводится проверка Минздрава. Накануне стало известно, что в августе-сентябре в перинатальном центре умерли 42 младенца, причиной смерти 26 из них стала внутрибольничная инфекция.