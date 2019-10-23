42 новорожденных умерли в перинатальном центре Атырау за 2 месяца – Минздрав

Алия Иксанова, Vласть За август и сентябрь этого года в Атырауском областном перинатальном центре умерли 42 новорожденных, из них 26 – от внутрибольничной инфекции, сообщила председатель комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг министерства здравоохранения Казахстана Людмила Бюрабекова.

По словам Бюрабековой, значительный рост младенческой смертности отмечается в Атырауской области в августе и сентябре именно в областном перинатальном центре. В этой связи был проведен детальный анализ 42 медицинских карт детей, умерших в августе (26) и сентябре (16). Среди умерших детей в 73,4% были недоношенные, в том числе с массой от 500 до 2500 гр.

По ее данным, анализ медицинских карт и гистологического материала свидетельствует о развитии в августе в Атырауском областном перинатальном центре внутрибольничной инфекции с продолжающемся внутрибольничным заражением новорожденных в сентябре в результате необеспечения санитарно-эпидемиологического режима.



«Отсутствует собственная прачечная в перинатальном центре, они работают по договору с другой организацией, которая не соответствует никаким правилам санитарным, недостаточная обеспеченность расходными одноразовыми материалами и контурами, не функционирует система приточно-вытяжной вентиляции с 2016 года в одном из корпусов с момента сдачи его после капитального ремонта, и во втором корпусе вообще не предусмотрена вентиляция, также не обеспечивается смена и дезинфекция при доставке новорожденных службой санитарной авиации: с районного уровня переводят в областной перинатальный центр деток на этап выхаживания и в этот момент возможна передача инфекция», - рассказала Бюрабекова.

По ее словам, «комиссией установлено, что наличием внутрибольничной инфекции обусловлена смерть 26 новорожденных из 42 случаев в августе и сентябре 2019 года».

В результате обработки сведений были выявлены также системные проблемы, которые повлекли за собой рост младенческой смерти в области. В регионе изношена инфраструктура медицинских организаций, не проводилось обновление их материально-технического оснащения, сохраняется дефицит кадров. Кроме того, выявлен недостаточный контроль за деятельностью медицинских организаций области и организации взаимодействия между ними.

Накануне глава Минздрава Елжан Биртанов сообщил, что комиссия по выявлению причин смерти ребенка в Атырауской области завершила свою работу 17 октября. Анализируя младенческую смертность в регионе в целом была выявлена бактериальная внутрибольничная инфекция «которая и повлекла за собой смерть младенца». Также он сообщил, что «в медучреждении были грубые нарушения дезинфекционного режима, и комиссия работала формально». А массовая проверка данных и медицинских карт выявила сокрытие 277 случаев младенческой смертности по всей стране. Бюрабекова уточняла, что все это за 2018 год. Причина сокрытия таких фактов – чтобы не портить статистику, которая влияет на конкурентоспособность страны. В результате проверки были скорректированы данные по младенческой смертности за 2018 год.