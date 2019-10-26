В Актюбинской области нашли курган сарматского воина

Захоронение V века до нашей эры обнаружено в районе населенного пункта Таскопа Темирского района. Об уникальной находке заявил аким Актюбинской области Ондасын Уразалин.

«Как известно, в рамках программы «Рухани жаңғыру» и в соответствии с поручением Елбасы ведётся работа по изучению памятников истории и культуры. В регионе приняты меры по увеличению финансирования на проведение археологических раскопок. Сегодня от археологов пришла хорошая новость: в районе населенного пункта Таскопа Темирского района обнаружен курган сарматского вождя, похороненного в золотой одежде», — написал Ондасын Уразалин в Facebook.

Захоронение датируется V веком до нашей эры.

Сарматы — древний народ, состоявший из кочевых племён, населявший степную полосу Евразии — от Дуная до Аральского моря.

Аким области считает, что находка свидетельствует о том, что предки, населявшие в то время казахскую землю, жили на высоком уровне цивилизации и что такие исторические экспонаты ещё больше повысят престиж Казахстана в мире.