В центре Алматы скопление силовиков

В районе улиц Толе би, Абылай хана и Панфилова скопление силовиков, полиции и нацгвардии. Сквер в районе площади «Астана» перекрыт, передает корреспондент Vласти.

На субботу признанное судом экстремистским движение ДВК анонсировало акции протеста в городах Казахстана. Генпрокуратура накануне предупредила о «строгих мерах» к организаторам и участникам несакционированных акций.

В пятницу из разных источников поступала информация о давлении на активистов. При этом достоверно неизвестно, планировали они участвовать в протестных акциях сегодня или нет.

Известно о том, что полиция задерживала накануне, либо вызвала на допросы на субботу активистов в столице, Алматы, Уральске, Шымкенте и Жанаозене.

Так, уральский активист Аслан Сагутдинов у себя в Facebook сообщил об электронной повестке, отправленной через WhatsApp, в которой говорится, что его явка «строго обязательна».

В телеграм-канале правозащитной организации Qaharman сообщили, что накануне полиция приходила домой к одной из руководителей организации Алие Избасаровой.

В Алматы закрыты некоторые кафе и рестораны на улицах Панфилова и Жибек жолы.

Схожая картина - в столице. Здесь полиция и Нацгвардия находится в районе акимата города и Конгресс-холла, передает корреспондент Vласти. В районе закрыты кафе, рестораны и магазины. Они предупреждают клиентов о "санитарном дне", который продлится до 18 часов.